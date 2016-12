Virus Ebola: George Weah registra una canzone per sensibilizzare la Liberia

12:17 - L'ex Pallone d'Oro George Weah è sceso in campo in prima persona per combattere l'epidemia di Ebola che sta flagellando l'Africa occidentale. L'ex milanista, da sempre molto attivo in Liberia, ha registrato una canzone insieme al musicista ghanese Sydney per provare a sensibilizzare l'opinione pubblica: "Alziamoci tutti e combiattiamo l'Ebola, è reale" recita il testo il cui ricavato andrà al ministero della Salute della Liberia.

Gli esperti temono che le paure e gli equivoci relativi al virus abbiano portato molte persone a ignorare i consigli medici, alimentando la diffusione dell'Ebola. Finora il virus ha provocato 961 morti in Liberia, Guinea, Sierra Leone e Nigeria e qualche caso anche in Europa.