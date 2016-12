Virtus Entella al bacio: "La prima volta non si scorda mai" 

17:48 - La Virtus Entella ha scelto l'immagine tenera e innocenti di due bambini che, rigorosamente vestiti di biancazzurro, si baciano per la campagna abbonamenti 2014/2015. Una foto scattata nella piazzetta dei pescatori di Chiavari con i due piccoli che si tengono per mano al tramonto con lo slogan: "La prima volta non si scorda mai". Chiaro riferimento alla prima partecipazione dei liguri in Serie B dopo la promozione dello scorso anno.