10:28 - Nuova avventura per Christian Vieri. L'ex bomber di Juve, Lazio, Atletico, Inter e Milan sarà infatti uno dei commentatori calcistici di punta della beInSports, canale affiliato con Al Jazeera. Lo ha annunciato lo stesso network con un video in cui si rivedono tutte le prodezze dell'attaccante che in quasi vent'anni di carriera ha sommato più di 200 gol.