Vieira contro Tavecchio: "Una vergogna la sua elezione" 

15:31 - "E' davvero difficile credere che Carlo Tavecchio, dopo le frasi che ha pronunciato, sia stato eletto alla presidenza Figc e che rappresenterà le autorità calcistiche dell'Italia. Questo dimostra quanto lontane siano dal combattere il razzismo. E' una vergogna". E' il commento che Patrick Veira su twitter in merito al voto dell'assemblea Figc. "Se avesse fatto lo stesso un inglese, a livello politico sarebbe stato messo subito all'angolo", ha aggiunto.

In un lungo commento postato sul suo profilo twitter, l'ex giocatore di Milan, Juve e Inter attacca: "Il 63,63% dei votanti (quelli che hanno dato la preferenza a Tavecchio in assemblea, ndr) ammettono che non stanno combattendo il razzismo o che non vogliono affrontarlo. Io in Italia ho giocato a lungo e conosco i problemi, li ho visti". "Questa decisione e' stata adottata all'interno del mondo calcio ma credo che vada al di la' dei suoi confini - prosegue il 38enne. attuale allenatore delle giovanili del Manchester City -. Penso che l'intera Italia, intesa come Paese, dovrebbe valutare che tipo di messaggio vuole mandare in merito a cosa pensa in merito al razzismo".