17:59 - Una giornata di squalifica per Vidic (Inter) e Regini (Sampdoria). Sono i due giocatori fermato dal Giudice sportivo dopo la prima giornata. Vidic, espulso dall'arbitro Doveri al 47' st, è stato squalificato "per aver rivolto al direttore di gara un ironico e plateale applauso". Mentre Regini era stato espulso per somma di ammonizioni.