Vidic e l'Inter insieme, dieci anni dopo

14:00 - Nemanja Vidic, il capitano del Manchester e della Nazionale serba sarà a giugno il perno centrale della difesa dell’Inter. I contatti iniziati nei giorni scorsi dopo una lettera ufficiale spedita-secondo regolamento- al Board dello United sono proseguiti con le visite mediche e con un accordo triennale di 3,5 milioni di euro a stagione.

E’ un matrimonio, quello tra il forte difensore-32 anni compiuti ad ottobre- e il calcio italiano, sfiorato più volte in passato. Lo acquista il Parma -insieme ad un certo Cristiano Ronaldo- nel 2003, ma il trasferimento sfuma a causa del crac Parmalat. Entra allora nel mirino dell’Inter quando ancora gioca nella Stella Rossa: osservatori nerazzurri sono spesso a Belgrado per studiarne le caratteristiche, i comportamenti in campo e fuori. Ma bisogna decidere in fretta. I tempi si allungano e allora nel 2004 passa allo Spartak di Mosca.

Nel gennaio del 2006 sembra proprio fatta con la Fiorentina , ma quando l’accordo sembra in dirittura d’arrivo, ecco la proposta indecente di uno dei club più famosi nel mondo, il Manchester United, impossibile resistere al fascino dei red devils.

Due anni dopo i destini suoi e dell’Inter -sulla cui panchina c’è Josè Mourinho -si incrociano ancora, ma stavolta sul campo a Old Trafford. Solo 4 minuti e lui la castiga con un gol di testa su corner di Giggs. Finirà 2-0 ma il feeling con il nerazzurro sopravvive. Emblematica –come si ricorderà – l’immagine tv a fine partita in cui Oriali cerca timidamente di carpirne le intenzioni future.

Il resto è storia di questi giorni. Il contratto prossimo a spirare, il desiderio della sua numerosa famiglia- moglie e 3 bambini- di abbandonare dopo 8 anni l’Inghilterra per motivi più che altro climatici, il desiderio di Thohir di ingaggiare un giocatore famosissimo in Asia e quindi utile anche alle dinamiche del marketing, fanno il resto.

Che l’Italia fosse nei suoi desideri lo si evince dal fatto che Vidic da un po’ di tempo studia attraverso i dvd le caratteristiche degli attaccanti del nostro campionato. Nell'attesa di vestire il nerazzurro cercherà di onorare al meglio i suoi ultimi mesi ad Old Trafford tentando di aggiungere un altro trofeo al suo già ricco palmares dopo le 5 premier, una Champions e un mondiale per club conquistati alla corte di Sir Alex Ferguson.