Vidal: "Non vado da nessuna parte"

19:57 - Arturo Vidal e la Juventus: un matrimonio destinato durare. Almeno secondo il giocatore stesso, che in un'intervista a FourFourTwo ha dichiarato di non voler abbandonare la Vecchia Signora: "L'ho ripetuto più volte, a Torino sia io che la mia famiglia stiamo benissimo, e non c'è nessun motivo di ascoltare le sirene che arrivano dall'estero". Gelate così Barcellona e Real Madrid, molto interessate al cileno.

"Resto alla Juventus - ha ribadito - perché il presidente Andrea Agnelli mi ha chiesto la Champions League".