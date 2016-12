Vicenza: aggredito l'attaccante Lo Youssou

22:44 - Lo Youssou, 22enne attaccante senegalese del Vicenza, è stato accoltellato domenica notte in un parco e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Il giovane non è in pericolo di vita, ma è ancora mistero sull'identità dei suoi aggressori e sui motivi alla base del ferimento. Sul caso la squadra Mobile locale ha aperto un'indagine.

Tutto è successo nel cuore di Campo Marzo, il parco non lontano dalla stazione di Vicenza. Forse, quando è stato assalito, Youssou stava passegiando per smaltire la delusione di aver visto dalla tribuna la propria squadra perdere ai rigori la sfida dei play-out.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato lo stesso Youssou a chiamare un taxi per farsi portare al pronto soccorso dove lo ha raggiunto la compagna. I medici lo hanno trasferito in rianimazione e sottoposto alle prime cure. La ferita non sarebbe grave, sicuramente non tale da mettere a rischio la vita del ragazzo.



Il Vicenza Calcio segue da vicino l'evolversi della vicenda e sta offrendo supporto alla sua famiglia. Tra i biancorossi Youssou, acquistato nel 2006 dall'Udinese, aveva esordito nel dicembre 2012 con la Pro Vercelli.