Viareggio: Milan-Anderlecht 3-1, Inzaghi fa subito centro

10:46 - Va al Milan la 66.ima edizione del Torneo di Viareggio. Sconfitta un anno fa in finale dall'Anderlecht, la Primavera rossonera si è presa la rivincita battendo la formazione belga 3-1. Sotto di una rete al 18' della ripresa, l'undici di Inzaghi ha reagito trascinato da un grande Petagna, strepitoso nel realizzare l'1-1 al 70'. Di Fabbro e Mastalli, al 3' e al 9' del primo supplementare, i gol vittoria. Per i rossoneri è il 9° successo a Viareggio.

I rossoneri vincono la gara dopo aver finito in nove uomini per le espulsioni di Benedicic (30' st) e Fabbro (3'st). Ingenua quella di quest'ultimo che, già ammonito, si toglie la maglia per festeggiare il momentaneo gol del 2-1. Anche la squadra belga finisce in 10 uomini per la sanzione a Basten due minuti dopo quella di Benedicic. Con questo trofeo il Milan diventa l'unica squadra ad aver vinto 9 titoli e stacca così Fiorentina e Juve fermi a quota 8. Ora il prossimo impegno dei ragazzi di Inzaghi è a Londra contro il Chelsea nella gara valida per la Youth League, la Champions League primavera. Raggiante Pippo Inzaghi: "Questi ragazzi sono stati fantastici, ringrazio tutti i tifosi. Questa squadra ha creato qualcosa di straordinario, penso che la società sia felice di questi ragazzi".



E subito sono arrivati i complimenti degli ex compagni di squadra di SuperPippo e del club. Kakà, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto congratularsi con i vincitori: "Complimenti alla Primavera del Milan per la vittoria nel torneo di Viareggio !!!! Bravo Pippo Inzaghi !!" ha scritto il fuoriclasse rossonero.



Anche Adriano Galliani ha voluto esprimere tutta la sua gioia e lo ha fatto attraverso i microfoni di Milan Channel: "Una gioia incredibile, sono davvero molto contento per i ragazzi, per Pippo e per tutto il Milan. È una squadra che dà tutto per il proprio allenatore. Sono contento di non aver mollato Pippo, lui era felice di rimanere, non mi aveva chiesto di andare via con grande convinzione. Questa sera festeggeremo la squadra con una cena che si sono meritati. Petagna ha fatto un gol meraviglioso, ha lavorato tantissimo per la squadra, abbiamo fatto bene a portarlo a casa dalla Sampdoria. Sono felice come se avessimo vinto una grande manifestazione con la Prima Squadra. Avevamo tante assenze, siamo stati grandi. Inzaghi ha sempre grande voglia, quando è così i successi arrivano. Siamo primo in questa manifestazione con 9 successi, l'ultima volta era stata con Tassotti in panchina".



Immediati anche i complimenti di Barbara Berlusconi: "Sono felice per la vittoria della Viareggio Cup, una vittoria storica che pone il Milan in vetta all'albo d'oro di questa prestigiosa manifestazione. Una vittoria che è frutto dell'ottimo lavoro di Fillippo Inzaghi e del suo staff, di Filippo Galli e di tutto il settore giovanile. Molti dei giocatori in campo oggi sono cresciuti nelle nostre giovanili e questo ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare per il futuro".



15' sts FINITA! IL MILAN VINCE LA COPPA CARNEVALE IMPONENDOSI 3-1 SULL'ANDERLECHT

13' sts Traversone dell'Anderlecht ma Gori blocca ancora benissimo, ottima la prestazione dell'estremo difensore rossonero

10' sts Continua il forcing dell'Anderlecht ma troppo inconcludente

8' sts Va via Tamas sulla sinistra, serve Petagna che prova da fuori area. Blocca il numero 1 dei belgi

6' sts Ottimo fraseggio dell'Anderlecht ma il Milan è ben sistemato in difesa nonostante l'inferiorità numerica

5' sts Ammonito Haagen per un fallo su Petagna

4' sts Grande parata di Gori che alza in corner un tiro insidioso dalla distanza

1' sts E' iniziato il secondo tempo supplementare



13' pts Leya potrebbe riaprire la partita ma il suo colpo di testa è impreciso

9' pts Terza rete del Milan! Mastalli realizza il gol dopo una grande progressione sulla sinistra di Petagna

8' pts Cambio nei belgi:entra Mikal, esce Carvalho

7' pts Jaadi conclude da fuori area, nessun problema per Gori

3' pts Vantaggio rossonero con Fabbro che raccoglie il suggerimento dalla sinistra e segna la rete del vantaggio. L'esterno milanista si toglie la maglia per esultare e riceve la seconda ammonizione. Milan in 9, che ingenuità!

2' pts Le due squadre accusano la fatica: ritmi più bassi

1' pts Si riparte con le due squadre in 10 uomini



46' st Finiscono in parità i tempi regolamentari. Ora 2 tempi supplementari

46' st Contropiede sprecato dall'Anderlecht, che 4 contro 3 non sfrutta il vantaggio numerico

44' st Due minuti di recupero

43' st Modic batte una punizione dalla destra che taglia tutta l'area e arriva sui piedi di Pinato che però non si fa trovare pronto e non sfrutta l'occasione

42' st Ottimo intervento di capitan Pacifico che si immola sul tiro di Leya evitando il pericolo

40' st Palla dentro per Fabbro, libera bene la difesa belga

38' st Fuori Maidat, gli subentra Kindermans

36' st Ancora una simulazione, questa volta ci prova Fabbro ma Orsato è bravissimo e punisce il rossonero

35' st Sanzione per Soumarè, colpevole di aver simulato

32' st Ristabilita la parità numerica: espulso Basten dopo il secondo giallo

30' st Milan in inferiorità numerica. Seconda ammonizione di Benedicic per un intervento in ritardo sul portiere belga. Orsato non può far altro.

28' st Cresce la pressione del Milan. Petagna si trova la palla tra i piedi dopo una rocambolesca serie di rimpalli ma la punta rossonera non riesce a segnare il suo secondo gol della gara

26' st Rete eccezionale di Petagna. La punta rossonera stoppa il pallone spalle alla porta la controlla e dopo il terzo controllo tira a rete e batte Gies

24' st Pericoloso l'Anderlecht. L'autore del gol, Leya, prova la zampata ma il pallone si perde poco alto

23' st Sostituzione nel Milan: entra Fabbro per Vido

20' st Milan pericoloso su calcio d'angolo. Vido non impatta bene e non preoccupa Gies

18' st Anderlecht in vantaggio con un gol di Leya che sfrutta una grande incertezza difensiva dei rossoneri

15' st Ammonito Vido per una simulazione al limite dell'area. Eccessiva la sanzione

13' st Subito risponde il Milan. Pacifico serve Benedicic che dall'esterno prova un tiro cross su cui però non arriva la deviazione di Petagna

12' st Occasionissima per l'Anderlecht. Maidat dalla sinistra si accentra e lascia partire un mancino che esce a pochi centimentri dal palo alla sinistra di Gori. Ottima la conclusione del giovane centrocampista

10'st Punizione per l'Anderlecht. Dendoncker scivola al momento della battuta e la retroguardia rossonera libera senza affanni

8'st Buona ripartenza rossonera con Benedicic che serve Petagna, il numero 9 perde il tempo della conclusione e permette il ritorno di Haagen che sventa l'occasione

6'st Palla profonda per Jaadi sull'out di sinistra, ma l'esterno belga non ci arriva e la sfera si perde sul fondo

4'st Benedicic ferma Soumarè: Orsato fischia il fallo

1'st Si riparte, palla ai rossoneri. Ripartono gli stessi 22 che avevano terminato il primo tempo



46' Finisce senza reti la prima metà di gara, partita molto tattica, poche chiare occasioni

44' Ottima verticalizzazione dell'Anderlecht: Dendoncker si inserisce in mezzo ai centrali, conclude di punta ma Gori è attento

43' Un minuto di recupero

41' Occasione per l'Anderlecht. Soumarè avrebbe l'occasione di servire il suo compagno libero a sinistra dopo un ottimo fraseggio ma prova il tiro. Ne esce un disastro che non dà problemi a Gori

39' Sono calati i ritmi, il Milan aspetta nella propria metà campo, Anderlecht padrone del campo

36' Bende Bende chiede comunque di uscire, il problema al ginocchio persiste: entra Pinato

35' Tamas crossa dalla sinistra ma trova la buona chiusura dei centrali Anderlecht

34' Sembra rientrato il problema muscolare per Bende Bende

33' Partita molto equilibrata ma latitano le occasioni

31' Punizione di Maidat, Gori blocca sicuro

30' Qualche problema per Bende Bende al ginocchio sinistro. Ha iniziato il riscaldamento Pinato

28' Cresce il ritmo di gara. Ammonito Bastien per una brutta spinta su Mastalli

26' Bende Bende verticalizza per Petagna che prova ad anticipare il portiere colpendo di punta ma è sfortunato nel rimpallo

25' Angolo per l'Anderlecht, Gori esce bene e blocca la sfera

23' Punizione per il Milan dalla sinistra. Sul pallone va Modic, la sfera arriva sul secondo palo ma Benedici, di testa, colpisce piano. Tutto facile per Gies

21' Tiraccio di Benedicic dai 30 metri: la palla termina altissima

19' Ripartenza Milan: Petagna ruba il pallone sulla trequarti e tira dalla lunga distanza ma la conclusione è debole

18' Vido prova entrare in area, potrebbe servire Petagna ma insiste troppo e perde la sfera

16' Il Milan fa fatica a costruire l'azione. Assente sin qui Bende Bende

14' Ci prova Petagna da fuori area. La punta rossonera sbaglia prima il controllo, poi recupera il pallone in mezzo a quattro difensori e tira con la punta dello scarpino ma non insidia Gies

13' Doppia occasione per l'Anderlecht: prima un errore di Gori stava per creare una potenziale occasione da gol, poi, da fuori area, ci ha provato Jaari, non trovando però lo specchio della porta

11' Bruttissimo tiro di Leya da fuori area. La palla finisce altissima

10' Appoggio sbagliato verso Pacifico che deve rimediare all'errore del compagno appoggiando verso Gori

8' Occasione sprecata per Leya, il ragazzo stoppa bene davanti a Gori ma conclude malamente

5' Traversone di Tamas, molto propositivo nei primi minuti, ma le punte non ne approfittano

3' Primo cartellino giallo della gara: ammonito Benedicic per una trattenuta a centrocampo

2' Pericolo per il Milan, ma Gori si fa trovare pronto sul cross

1' Si parte. Daniele Orsato fischia l'inizio. Prima palla all'Anderlecht. Milan in completo bianco, Anderlecht in divisa viola

IL TABELLINO

MILAN-ANDERLECHT 3-1

Milan (4-3-3): Gori; Calabria, Pacifico, De Santis, Tamas; Mastalli, Modic, Benedicic; Bende Bende (36' Pinato), Petagna, Vido (23' st Fabbro). A disp.: Ferrari, Iotti, Simic, Saporetti, Piccinocchi, Di Molfetta, Pedone, Barisic, Cernigoi, Aniekan, Livieri. All.: Inzaghi

Anderlecht (4-2-3-1) Gies; Carvalho ( 8'pts Mikal), Isci, Haagen, Matthys; Bastien, Dendoncker; Jaadi, Soumarè, Maidat (38' st Kindermans); Leya. A disp.: Bossin, Falsaperla, Bourard, Lapage, Mikal. All.: Peeters

Arbitro: Orsato

Marcatori: 18' st Leya (A), 25' st Petagna, 3' pts Fabbro (M), 9' pts Mastalli (M)

Ammoniti: Benedicic, Vido, Fabbro (M), Bastien, Soumarè, Haagen (A)

Espulsi: 30' st Benedicic per doppia ammonizione, 3' pts Fabbro per doppia ammonizione (M) 32' st Bastien per doppia ammonizione (A)