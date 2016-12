Verso Roma-Napoli: Totti riposa, Higuain guida gli azzurri 

13:32 - Scelte diverse per Rudi Garcia e Rafa Benitez per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Il tecnico della Roma pensa a un po' di turnover e lascia in panchina Totti e Pjanic: domenica c'è il derby con la Lazio. Al loro posto pronti Nainggolan e Destro. Non riposa mai, invece, Gervinho. Nel Napoli in campo tutti i big: per l'allenatore spagnolo è fondamentale vincere per uscire dalla crisi. Ghoulam titolare per la prima volta.

C'è l'allarme maltempo, ma la partita si dovrebbe regolarmente giocare. Sulla Capitale è prevista ancora pioggia, debole nelle ore serali. Ieri le squadre del Coni (in tutto 34 persone) hanno tolto i teloni per una verifica del manto erboso: è migliorato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Torosidis; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Gervinho, Destro, Ljajic. A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Romagnoli, Bastos, Taddei, Pjanic, Ricci, Florenzi, Totti. All.: Rudi Garcia.

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain. A disp.: Rafael, Colombo, Uvini, Britos, Reveillere, Behrami, Dzemaili, Pandev, Mertens, Zapata. All.: Benitez