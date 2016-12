Verso Real-Bayern, Ancelotti: "Vogliamo la decima Champions, non è un'ossessione ma una motivazione"

20:29 - Alla vigilia della semifinale di Champions col Bayern Monaco, Carlo Ancelotti è ottimista: "Siamo migliorati, abbiamo l'obiettivo più grande di tutti ed è un vantaggio. Vincere la decima Champions non è un'ossessione, è una motivazione. E noi desideriamo vincere". Su CR7: "E' a disposizione, ma giocherà solo se saremo sicuri che potrà farlo senza problemi e senza ricadute. Siamo fiduciosi, ma decideremo mercoledì".

Ancelotti spiega quale dovrà essere l'approccio del Real Madrid: "Dobbiamo giocare come contro il Barcellona. La squadra è stata compatta, unita e domani sarà lo stesso. Il Barcellona non è il Bayern ma la filosofia è la stessa. Abbiamo bisogno di un forte lavoro, un lavoro difensivo compatto e un controllo di gioco per mostrare la nostra qualità. Dobbiamo cercare di giocare la nostra partita, non di ostruire la squadra avversaria". Il sogno è inevitabilmente la decima Champions nella storia del Real: "Essere eliminati sarebbe un fallimento? Non posso rispondere che raggiungere la semifinale è un successo. L'obiettivo di questa competizione è raggiungere la finale. Non siamo ancora alla fine, dobbiamo combattere 180 minuti contro una squadra forte ma sono fiducioso. Abbiamo l'obiettivo più grande di tutti ed è un vantaggio. Non è un'ossessione, è una motivazione per vincere la decima coppa quest'anno. Noi desideriamo vincere". I Merengues non sono i favoriti contro il Bayern, ma per Ancelotti non è un problema: "Non sono sorpreso perché giochiamo contro una squadra che è molto forte, che ha vinto tante partite e ha vinto la Champions League l'anno scorso".



Ancora in dubbio la presenza di CR7: "Si è allenato bene con la squadra ed è a disposizione, ma giocherà solo se saremo sicuri che potrà farlo senza problemi. Siamo fiduciosi, ma decideremo domani. Se c'è il rischio di una recidiva non giocherà. Questa semifinale non si deciderà domani. Possiamo accumulare un vantaggio nella partita di casa, ma la gara decisiva sarà in Germania". Certamente, invece, il Real potrà contare su Bale: "E' molto felice, ha molta fiducia come tutta la squadra. Dopo quello che ha fatto contro il Barcellona è normale avere più fiducia. La sua stagione è stata buona, ha fatto gol e andrà ancora meglio la prossima stagione perché non giocherà il Mondiale".