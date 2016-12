Verso Parma-Napoli, Benitez: "Vogliamo il secondo posto"

18:28 - Alla vigilia del match col Parma, Benitez ribadisce l'obiettivo del Napoli: "Dobbiamo puntare al 2° posto. Sarà difficile, dipende dalla Roma e da noi". Lo spagnolo interviene poi sulle polemiche scoppiate dopo il match con la Juve, con Marotta che ha definito i partenopei dei provinciali: "Gli abbiamo dato una risposta in campo, il Napoli è stato spettacolare. Erano tante partite che salutavamo i nostri tifosi, le polemiche non mi interessano".

E' ancora possibile il secondo posto?

"Ascolto tutti gli allenatori, Garcia parla di matematica e anche io lo faccio. Sarà difficile, dipende dalla Roma e da noi. Ma noi dobbiamo puntare al 2° posto, questo è l'obiettivo".



Sorpreso dal post partita di Napoli-Juve?

"Noi abbiamo fatto ciò che si doveva fare. Erano tante partite che salutavamo i nostri tifosi. Ricordo una partita spettacolare del Napoli e questa è la cosa importante. Le polemiche non mi interessano".



Sul possibile record di vittorie in trasferta.

"E' il primo anno, la squadra ha una mentalità vincente ovunque va. L'obiettivo per il futuro è preparare la squadra bene contro le squadre chiuse. Significa che dobbiamo ancora migliorare nelle partite in casa".



Quanto è importante la Coppa Italia?

"Credo che in tutti i paesi la coppa nazionale abbia lo stesso peso. In Inghilterra si gioca in gara secca, in Spagna era così ma adesso ci sono le doppie sfide. La possibilità di vincere un titolo è importante, ma ora dobbiamo concentrarci sul Parma".



Sui possibili record da battere.

"Parlare di record è normale, ma la chiave per arrivare a questi risultati sarà tenere il livello dei match contro Roma e Juve".



Tra i convocati c'è Mesto e non c'è ancora Zuniga.

"Camilo si allena con la squadra ma ancora gli manca l'intensità per giocare al livello che cerco. Vedremo la prossima settimana"



Punti alla mano è il miglior Napoli di sempre, ma è terzo in classifica. Questo significa che si poteva ancora meglio?

"Quando qualcuno riesce a fare meglio, complimenti a Juve e Roma. Ma abbiamo la sensazione che si poteva fare ancora meglio, ma non è facile cambiare così tanto e pensare che tutto sia subito perfetto. E' una stagione positiva ma c'è ancora margine di crescita. Se faremo le cose bene ora e in estate, la squadra potrà fare ancora meglio".



Sullo stadio.

"Se una società è proprietaria di uno stadio, può incassare più soldi e puntare quindi più in alto. Sarebbe un punto di crescita per tutte le squadre italiane"



Cosa promette in caso di arrivo al secondo posto?

"Se arriviamo al secondo posto tagliamo i capelli a tutti i giornalisti che sono qua (ride, ndr)".



Sugli obiettivi futuri.

"Per arrivare al livello delle squadre che hanno un fatturato maggiore dobbiamo fare il massimo durante il mercato. In una squadra con un fatturato più alto non fa la differenza il singolo giocatore, ma la rosa al completo. Tutta la gente che vuole vedere il Napoli vincente deve aiutarci, guardando le cose in maniera positiva. Ci vuole tempo, bisogna investire bene".

Sul successo contro la Juve.

"E' una base sulla quale costruire qualcosa. Vedere la mia squadra con le idee chiare è un punto di riferimento per il futuro".



Sugli infortunati.

"Il calcio è bello per questo. Noi abbiamo avuto Zuniga infortunato, poi Maggio e Mesto. Poi arrivano Reveillere e Henrique e fanno bene. Non sappiamo quanto abbiamo guadagnato".



Sui nazionali che andranno al Mondiale.

"L'anno del Mondiale è molto pericoloso, ci sono tanti giocatori in giro per il mondo che possono infortunarsi. Sono dei professionisti e devono giocare al massimo oggi e anche durante il Mondiale".



Sul mercato.

"Devo fare i complimenti a Bigon, lo dico pubblicamente. Fare un mercato come il nostro, dopo la perdita di Cavani, è stato difficile. A gennaio ne abbiamo presi tre e tutti ci stanno aiutando, questo è merito di Bigon. Il Napoli è in ottime mani".



Sul Napoli definito "provinciale" da Marotta.

"Gli abbiamo dato una risposta in campo, è quello che dobbiamo pensare".



Sul Parma.

"Fa un buon calcio, ha degli esterni bravi. La chiave tattica sarà imporre il nostro gioco".



Sul confronto Lavezzi-Cavani e Higuain-Callejon.

"Non è giusto fare una scelta. Cavani e Lavezzi sono di massimo di livello e hanno fatto il massimo per il Napoli. Tutti e quattro insieme sarebbero stati una vera forza".