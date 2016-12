Verso Norvegia-Italia: Candreva e Florenzi in rampa di lancio

17:06 - Antonio Conte ha già le idee chiare in vista del match di martedì prossimo a Oslo, contro la Norvegia. Per la prima gara delle qualificazioni al prossimo Europeo, il c.t. azzurro è intenzionato a confermare per 8/11 la formazione che ha superato l'Olanda. In difesa largo ancora a Ranocchia, Bonucci e Astori mentre l'attacco sarà affidato alla super coppia Zaza-Immobile. Candreva è favorito su Darmian, Florenzi in vantaggio su Parolo.

Dopo il più che positivo esordio sulla panchina azzurra nel match con l'Olanda, per Conte arriva il primo vero esame da c.t. della Nazionale. Contro la Norvegia, infatti, sono in palio i primi tre punti del giorne di qualificazione per l'Europeo 2016.



Martedì l'Italia scenderà in campo col collaudato 3-5-2, nel quale si rivedrà Buffon al posto di Sirigu. La difesa, orfana di Chiellini, conterà ancora su Ranocchia, Bonucci e Astori mentre un paio di novità sono previste a centrocampo: Candreva dovrebbe prendere il posto di Darmian sulla fascia destra e Florenzi è in pole per sostituire lo squalificato Marchisio. Il centrocampista della Roma è in ballottaggio con Parolo che, almeno per ora, non sembra però aver convinto del tutto l'ex allenatore della Juventus. Il centrocampo sarà completato da De Sciglio (a sinistra), De Rossi e Giaccherini. In attacco toccherà ai confermatissimi Zaza e Immobile.