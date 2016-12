Verso Napoli-Porto, Benitez: "Abbiamo fiducia, possiamo vincere"

16:59 - "Abbiamo fiducia, possiamo vincere". Benitez è ottimista alla vigilia del ritorno degli ottavi d'Europa League. Il Napoli deve rimontare l'1-0 subìto in casa del Porto: "Senza fretta. Dobbiamo pensare al primo gol, non al secondo o al terzo". Appello ai tifosi: "E' importante che rispettino le regole, per non avere problemi con lo stadio". Sugli obiettivi: "Il principale resta il secondo posto ma andare avanti sarebbe molto importante per il club".

LE PAROLE DI BENITEZ



Sul match col Porto.

"Abbiamo fiducia, aspettiamo di vedere una buona partita. Dobbiamo affrontare la partita con l'idea di vincere. Il Porto è una squadra fortissima. Senza fretta e senza pausa è il motto perfetto. Sappiamo che se facciamo un gol abbiamo un po' più di tempo. Dobbiamo pensare al primo gol, non al secondo o al terzo".



L'Europa League è più importante del secondo posto?

"L'obiettivo principale è puntare al secondo posto ma adesso la partita più importante è quella di domani. Per la crescita della società sarebbe importante andare avanti, arrivare fino in fondo fornisce molta visibilità".



In quanti modi deve saper vincere il Napoli?

"E' importante vedere partite come quella con Arsenal e Borussia Dortmund, ma è importante anche il carattere messo col Torino".



Chi giocherà a destra?

"Abbiamo vari giocatori che possono giocare nel ruolo di terzino destro. Reveillere, Henrique, Behrami... Vedremo".



Grande attesa in città e ottimismo. Arma a doppio taglio?

"Arrivare a una partita d'Europa League con 50-60mila persone è molto positivo e importante per il club. I tifosi devono rispettare le regole per non avere problemi con lo stadio. I tifosi sanno che sono importanti per noi, devono aiutare la squadra e rispettare le regole".



Come si vincono queste partite visto che il Napoli gioca sempre?

"Abbiamo l'esperienza per fare questo, ognuno deve avere il suo ruolo e sapere quello che deve fare. La squadra giocherà ancora molte partite al suo livello, abbiamo energia e lucidità per fare bene".



Il Napoli segna meno e subisce meno rispetto all'inizio.

"Mi piaceva molto la squadra che faceva tante reti ma mi piace molto la squadra che prende pochi gol. L'obiettivo è creare molto in attacco e essere solidi dietro. Domani dobbiamo fare gol, il Porto è una delle squadre più forti del Portogallo e d'Europa".



Perché il calcio italiano è rimasto indietro nelle coppe?

"Il calcio europeo è un calcio d'attacco, d'intensità e di molta energia. Il calcio italiano è ancora un calcio diverso, che prima pensa alla fase difensiva, a non prendere gol. Il calcio italiano deve guardare un po' avanti e vedere se può fare qualcosa in più".



Chi giocherà dietro Higuain?

"Hamsik o Mertens, tutti possono fare il ruolo di esterno o dietro la punta ed è buono per me".





LE PAROLE DI BEHRAMI



Sulla sfida col Porto.

"Domani è una partita davvero fondamentale per capire chi siamo e i nostri obiettivi. Ce la possiamo fare. Dobbiamo scendere in campo come sempre, il nostro gioco deve essere sempre uguale. A fare la differenza dovrà essere l'intensità di gioco che, purtroppo, non è sempre la stessa".



Napoli Higuain-dipendente?

"E' chiaro che è un attaccante fantastico, ma non siamo Higuain-dipendenti. Lui è il terminale più importante che abbiamo".



Sul suo stato fisico.

"Mi sento bene, a volte ci mettò un po' di più per recuperare e questo non mi permette do essere sempre al 100% dopo tre giorni. Queste sono gare molto stimolanti".



Cosa non ha funzionato all'andata?

"Soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto bene, mentre nella prima frazione eravamo troppo passivi. Domani non potremo regalare un tempo".



Sul sistema di gioco.

"Lo conosco bene perché lo abbiamo in Nazionale. E' chiaro che i llavoro è diverso perché devo giocare di più col pallone. Mi sto trovando bene, come tutta la squadra non stiamo attraversando un ottimo periodo da punto di vista del gioco, ma nonostante ciò c'è grande qualità in avanti che ci permette di costruire occasioni".



Servirà grande intensità e pressing?

"In Portogallo era giusto aspettare un po' di più, non potevamo buttare via la qualificazione dopo 180 minuti. Domani, invece, dovremo pressare più alti e recuperare prima palla. Non dovremo avere fretta, dovremo aspettare il momento giusto per cilpirlo. Il Porto ha qualche assenza, ma anche grandi calciatori".



Sui tifosi.

"Non bisogna mai caricarli più di tanto, hanno sempre grande voglia di vincere. Bisognerà gestire la partita nel modo migliore. A volte non diamo i segnali giusti per 80 minuti e poi segniamo. Chiedo loro solo di avere pazienza".



Qual è l'obiettivo alla portata del Napoli?

"L'Europa League servirebbe per dare un'immagine forte del Napoli a livello europeo. Abbiamo bisogno di questa competizione per attirare giocatori di livello internazionale, andare avanti in queste competizioni è un messaggio forte e importante".



Sulla possibilità di tornare a fare il terzino destro.

"Se c'è bisogno lo farò, sono molto duttile. Finora Benitez non me l'ha mai chiesto. Fernando? E' un giocatore molto forte, sia fisicamente che tecnicamente di alto livello. Fa girare la squadra ed è uno di quei giocatori difficili da affrontare, ma anche stimolanti".

LA LISTA DEI CONVOCATI DEL NAPOLI

I convocati del Napoli per la sfida contro il Porto: Reina, Colombo, Contini, Reveillere, Ghoulam, Henrique, Albiol, Fernandez, Britos, Dzemaili, Behrami, Inler, Mertens, Callejon, Insigne, Pandev, Hamsik, Higuain, Duvan.