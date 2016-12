Verso Milan-Juventus, Allegri: "Non sarà una partita come le altre per me"

12:04 - Milan-Juventus è anche il ritorno di Allegri a San Siro e la sfida in panchina con Pippo Inzaghi: "Non sarà una partita come le altre per me - ha dichiarato il tecnico della Juventus -. Ho vissuto anni importanti al Milan. Ovviamente voglio vincere, ma i rossoneri si sono rinforzati molto e Inzaghi è stato bravo a dare entusiasmo". Proprio sul collega mai amato: "Io sono arrivato qui partendo dalle piccole squadre, lui è stato fortunato...".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Che impressione t'ha fatto la Roma?

Non la scopriamo sicuramente dopo il Cska. E' forte, ha fatto un ottimo mercato. Lotterà per lo scudetto con noi, l'Inter e il Napoli. Il campionato sarà molto più equilibrato dell'anno scorso



Com'è il rapporto con Galliani?

E' ottimo. Per tre anni e mezzo abbiamo condiviso molto in società.

Siete favoriti? C'è un conto aperto contro di te?

Tutti vogliamo vincere, è sempre Milan-Juventus. Una partita così farà solo bene al calcio italiano. Sarà una bella partita con due squadre che cercheranno di vincere l'una sull'altra. Faremo il possibile per vincere

In cosa è cambiato il Milan da quando non ci sei più tu?

Il Milan ha fatto un buon mercato prendendo 6-7 giocatori titolari. Torres e Bonaventura sono giocatori ottimi. Stanno ricostruendo quello che negli ultimi mesi s'era perso. Inzaghi ha ridato entusiasmo a una società che ha avuto delle difficoltà. Dobbiamo prepararci al fatto che troveremo una squadra buona dal punto di vista tecnico, ma anche con entusiasmo e voglia di dimostrare di poter stare tra i primi. Per loro è uan sfida importante per il resto del campionato

Farai turnover o puoi andare avanti con 12-13 giocatori?

Un po' l'ho già fatto come con Asamoah, Evra e Pereyra. Poi ho giocatori che devono recuperare come Morata che va inserito piano piano. Il turnover involontariamente lo sto già facendo. Ho bisogno di tutti, specialmente in questo periodo. Spero di recuperare presto Pirlo, Barzagli e Marrone.

Troverai Inzaghi dall'altra parte, che effetto ti fa?

Dal punto di vista del giocatore non mi posso paragonare a lui. In panchina io sono riuscito ad arrivare dove sono partendo dalle piccole squadre. Lui ha avuto la fortuna di essere al Milan e prendersi questa responsabilità. Il Milan è casa sua. Gli auguro ogni bene, ma da dopodomani.

Vidal giocherà?

Ha lavorato con la squadra. Sta meglio, ma deciderò domani se farlo giocare dall'inizio o farlo partire dalla panchina

Come saranno le sensazioni al ritorno a San Siro?

Non sarà una partita come le altre. Ho vissuto tre anni e mezzo importanti al Milan, indimenticabili per quello che abbiamo passato e vinto. Mi sono rimasti dei rapporti in società che vanno oltre il rapporto professionale