Verso Milan-Juve: El Shaarawy recupera 

19:11 - Pippo Inzaghi recupera i pezzi vista della sfida con la Juventus. El Shaarawy ha superato l'infiammazione alla caviglia e dopo l'allenamento con il gruppo è abile e arruolato: il Faraone tornerà al suo posto nel tridente. Trio composto da Menez e Honda perché Torres è in grande miglioramento, ma partirà dalla panchina. Per il resto formazione già fatta con Abbiati in porta, difesa formata da Abate, Rami, Zapata e De Sciglio. A centrocampo Poli, Muntari e De Jong.