Verso Lione-Juventus: Pirlo, prove di "maledetta" nella rifinitura

20:10 - Giornata di rifinitura intensa per la Juventus di Antonio Conte che a Lione, a differenza di quanto accaduto a Napoli, ha potuto svolgere una seduta di circa un'ora all'interno di un centro sportivo cittadino. Esercizi atletici e una partitella, con particolare attenzione agli schemi su calcio da fermo. lavoro particolare per Andrea Pirlo che ha provato a lungo sul terreno di gioco le sue punizioni. Per Conte un solo dubbio di formazione.

La Juventus che si prepara ad affrontare l'andata dei quarti di Europa League è un gruppo concentrato e attento ai dettagli, preparati e studiati dal tecnico leccese. Nella rifinitura della mattina Conte non ha provato la formazione che scenderà in campo questa sera, ma ha concentrato il lavoro sugli schemi, offensivi e non, da calcio piazzato. Dalle indicazioni si va verso una conferma del 3-5-2 con la difesa obbligata dalle assenze e un solo dubbio che riguarda il partner d'attacco di Carlitos Tevez. Vucinic, favorito della vigilai, lascia il posto a Osvaldo come titolare. Rifinitura particolare per Andrea Pirlo che ha provato a lungo la "maledetta".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lione (4-3-1-2): A. Lopes; Tolisso, Bakary Kone, Umtiti, Bedimo; Ferri, Gonalons, Mvuemba; Malbranque; Lacazette, Briand. A disp.: Vercoutre, Zeffane, Sarr, Danic, Fekir, Gomis, Nije. All.: Garde

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Osvaldo, Tevez. A disp.: Storari, Peluso, Lichtsteiner, Padoin, Giovinco, Lllorente, Vucinic. All.: Conte