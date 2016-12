Verso Lione-Juve: la coppia d'attacco è Tevez-Vucinic 

13:10 - Dopo sei mesi e un giorno Tevez-Vucinic sarà la coppia d'attacco titolare della Juventus. A Lione Conte lancia il montenegrino che ha recuperato dall'infortunio ed è pronto per chiudere alla grande una stagione sfortunata per via dei continui fastidi muscolari. Il numero nove dovrà aiutare l'Apache che è alla ricerca del gol perduto in Europa: non va a segno in una competizione europea da 1822 giorni. Sorta di bocciatura per Osvaldo, riposo meritato per Llorente.

Dal 2 ottobre, giorno di Juventus-Galatasaray (Champions League), sono cambiate tante cose e ora riecco la coppia d'attacco titolare di inizio stagione. Una grande occasione per Vucinic che, dopo il mancato approdo all'Inter, torna titolare a 4 mesi di distanza dal match con il Bologna. Da lì in poi un calvario in cui ha visto pochissimo il campo.

Poi c'è Tevez che è riposato (ha saltato Napoli per squalifica) e ha tantissima fame di gol. Un gol che gli manca da 5 anni quando segnò con la maglia del Manchester United al Porto. Ora i bianconeri hanno bisogno anche dei suoi gol fuori dall'Italia ed è arrivato il momento giusto per rompere quella che sembra proprio una maledizione.

A centrocampo riposo per Lichtsteiner che sulla fascia destra sarà sostituito da Isla. Conte vuole chiudere subito la pratica allo Stade de Gerland: la sua Juve è carica al punto giusto dopo il ko di domenica contro il Napoli.



PROBABILI FORMAZIONI

Lione (4-3-1-2): A. Lopes; Tolisso, Bakary Kone, Umtiti, Bedimo; Ferri, Gonalons, Mvuemba; Malbranque; Lacazette, Gomis. A disp.: Vercoutre, Zeffane, Sarr, Danic, Briand, Benzia, Nije. All.: Garde

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Tevez. A disp.: Storari, Peluso, Lichtsteiner, Padoin, Giovinco, Lllorente, Osvaldo. All.: Conte