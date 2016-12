Verso Lione-Juve, Conte: "Un orgoglio essere l'unica italiana ancora in Europa"

07:49 - Vigilia d'Europa League per la Juve, che giovedì sarà impegnata in Francia nell'andata dei quarti: "Cercheremo di fare la partita, il match d'andata è molto importante per indirizzare la qualificazione - spiega Conte -. Ci deve inorgoglire il fatto di essere l'unica squadra italiana in Europa". Sul k.o. col Napoli: "Mi auguro ci dia la forza per questo rush finale. Ma non pensiamo alla Roma, tutti i nostri pensieri vanno alla gara col Lione".

- LE PAROLE DI CONTE

Sul match di giovedì contro il Lione.

"Cercheremo di fare la partita, sapendo che il match di andata è molto importante per indirizzare la qualificazione. Il Lione è un'ottima squadra, composta da ottimi giocatori. Il loro reparto offensivo è il più importante a livello di qualità e di forza fisica, perché Gomis e Lacazette sono due giocatori molto forti. Li abbiamo studiati, conosciamo i punti forti e pensiamo di conoscere anche qualche punto debole".



Sul fatto di essere l'unica squadra italiana ancora in corsa.

"Ci deve inorgoglire il fatto di essere l'unica squadra italiana in Europa. Sentiamo la pressione di provare a riportare anche un po' di lustro al calcio italiano. Cercheremo di andare quanto più avanti possibile, sapendo che ci saranno delle difficoltà da superare".



Sulla sconfitta contro il Napoli.

"Penso che possa essere catalogata in quelle sconfitte fisiologiche che possono accadere dopo che si arriva da un periodo in cui si è vinto tanto e quindi può capitare che la concentrazione possa venire meno. Mi auguro che la sconfitta contro il Napoli ci dia la forza per questo rush finale. Ma non pensiamo alla Roma, è giusto che tutti i nostri pensieri vadano alla partita di domani contro il Lione. Quanto sono preoccupato per la condizione psicofisica della squadra? Zero".



Sugli infortunati.

"E' una bella lotta fra noi e il Lione, noi abbiamo solo tre difensori da un bel po' di tempo. Ognuno cerchi di recuperare più in fretta possibile i propri giocatori".



Sulle parole di Garde, tecnico del Lione.

"Ringrazio l'allenatore avversario, essere paragonati al Psg è per noi un attestato di stima. La Juve una montagna da scalare? Cercheremo di renderla invalicabile".





- LE PAROLE DI MARCHISIO

Sul match con il Lione dopo il k.o. di Napoli.

"Abbiamo l'opportunità di riscattarci immediatamente dopo Napoli, sappiamo quanto è importante fare risultato qui".



Sul campionato.

"Abbiamo fatto cose straordinarie. Continuiamo a migliorare e tenere a distanza i rivali, che sono rinvigoriti. A prescindere dal modulo dell'avversario, siamo sempre stati in grado di creare occasioni e imporre il gioco. Abbiamo fatto un cammino straordinario in questi anni e con il passare delle stagioni abbiamo sempre più punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici, che comunque sono squadre che in questi anni sono migliorate e hanno speso soldi per migliorare".



Sull'Europa League.

"Vogliamo arrivare in fondo, deve essere l'obiettivo in ogni competizione che affrontiamo".