Verso Juventus-Udinese, Stramaccioni: "Allo Stadium per difenderci"

19:38 - Allo Juventus Stadium torna Stramaccioni, ma da tecnico dell'Udinese: "Andremo a Torino per difenderci contro una delle squadre più forti d'Europa. Quella vittoria con l'Inter ormai appartiene al passato, anche se resta unica per bellezza. Gli screzi con Marotta? Acqua passata, ci siamo chiariti. Ora c'è stima reciproca". I friulani sono in emergenza: "Mancherà Domizzi che con Danilo è uno dei due pilastri difensivi. Giocherà Bubnijc".

Andrea Stramaccioni evoca brutti ricordi per la Juventus. Ai tempi dell'Inter fu il primo tecnico a espugnare lo Stadium: "Fu una partita unica per bellezza - ricorda subito il tecnico dell'Udinese -. La ricordo, ma fa parte del passato. Ora penso all'Udinese e dovremo avere la voglia di metterli in difficoltà, con il massimo rispetto per la Juventus. Anche per Marotta, ci siamo chiariti e lo screzio con lui è alle spalle. Abbiamo stima reciproca". Con tante assenze l'Udinese che si presenterà a Torino sarà in emergenza: "Ho visto tante partite della Juve e la sensazione è che quando loro segnano, la partita finisce. Con molta umiltà dico che andremo allo Stadium a difenderci perché sono tra i più forti in Europa, ma proveremo a fargli male sugli errori che faranno. Non piango per le assenze, ma Domizzi e Danilo sono due pilastri della difesa e la loro assenza peserà. Darò fiducia a Bubnijc che è mancino e ha centimetri, puntiamo su di lui".

Anche per i friulani è stata una settimana con qualche nazionale in giro per il mondo, ma il tecnico ha una nota positiva: "Ho apprezzato la mentalità di Badu che per tornare prima a Udine non ha dormito. Stessa cosa per Muriel che ha fatto il prima possibile per tornare. Sono segnali positivi perché denotano la voglia di fare bene le cose".