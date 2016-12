Verso Juve-Roma in tempo reale 

5 GENNAIO

ROMA: RISO E POLLO A PRANZO

Anche la Roma si è seduta a tavola nell'albergo di Torino dove è in ritiro. Il menù è a base di riso al parmigiano, petto di pollo, frutta e verdura.

JUVE: TERMINATA LA RIFINITURA, SQUADRA A PRANZO

La Juventus si è ritrovata a pranzo in albergo alle ore 13 dopo aver terminato la seduta di rifinitura allo Stadium.

JUVE PRONTA PER LA RIFINITURA

E' già iniziata la giornata della Juve in vista della supersfida. La squadra bianconera ha lasciato l'albergo e tra poco comincerà la rifinitura allo Juventus Stadium.



DUECENTO PAESI COLLEGATI PER LA DIRETTA TV

Juventus Stadium esaurito da tempo, settore ospiti compreso. Tanti i vip attesi in tribuna, dove siederà anche il grande ex bianconero Trezeguet. Ma la sfida tra Juve e Roma riscuote anche un'attenzione 'planetaria': 200 i paesi collegati, con oltre 50 broadcaster che trasmetteranno il segnale tv dell'evento.



MONTALI DOPPIO EX: "CONTENTO SE VINCESSE LA ROMA"

Gian Paolo Montali è un doppio ex della sfida: ha lavorato sia per la Juve che per la Roma: "Esperienze importantissime della mia vita - ha detto l'attuale consulente sportivo dell'Olympiacos di Atene al 'Corriere dello Sport' - Sono stato bene anche nel periodo bianconero ma mi sento più vicino ai colori giallorossi. A Trigoria ho vissuto gli anni più coinvolgenti. E sarebbe bellissimo se vincesse la Roma".



JUVE A CACCIA DEL RECORD

La Juve cerca il record: 10 successi di fila: primato già raggiunto dai bianconeri nella stagione 1931-32 dal 24° al 33° turno e tra la stagione 2004-05 e quella successiva. Dieci successi consecutivi tra l'altro ottenuti in questo campionato dagli stessi giallorossi, ancora imbattuti e con la miglior difesa di Serie A con sette gol subiti.



ROMA, LJAJIC GUADAGNA PUNTI

Rudi Garcia non ha ancora sciolto i dubbi in attacco. Il tecnico ha provato Ljajic con Totti e Gervinho e dunque al momento sembra proprio il serbo il favorito su Florenzi, che ha completamente recuperato, e Destro.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez. All. Conte

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Strootman, De Rossi, Pjanic; Gervinho, Totti, Ljajic. All. Garcia



4 GENNAIO

JUVE: I CONVOCATI

La Juventus ha reso noto l'elenco dei 23 giocatori convocati per lo scontro scudetto contro la Roma. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Marchisio, Vucinic, Tevez, De Ceglie, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Quagliarella, Storari, Isla, Rubinho.



ROMA, I TIFOSI INCITANO LA SQUADRA A FIUMICINO

La Roma di Rudi Garcia vola a Torino alla vigilia della sfida con la Juve, in programma domani sera. Totti e compagni sono giunti all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 17.30 con il pullman della società, per imbarcarsi sul volo charter di Alitalia in partenza per Torino. Al loro arrivo nello scalo romano i giocatori, assistiti dagli agenti della Polizia di frontiera, come di consueto sono stati accolti da circa un centinaio di tifosi che al grido di "Daje Roma", "Forza Roma", li hanno salutati e hanno posato con alcuni di loro per le foto ricordo. Letteralmente preso d'assalto capitan Totti, da cui numerosi fan si sono fatti firmare autografi e personalizzare t-shirt e sciarpe giallorosse.

ROMA: I CONVOCATI

Sono state diramate le convocazioni di Rudi Garcia per il big match contro la Juventus. Il tecnico frncese è costretto a rinunciare solamente all'infortunato Balzaretti, mentre Florenzi è nella lista. Qui di seguito la lista dei 25 giocatori a disposizione: Benatia, Borriello, Bradley, Burdisso, Caprari, Castan, De Rossi, De Sanctis, Destro, Dodò, Florenzi, Gervinho, Jedvaj, Ljajic, Lobont, Maicon, Marquinho, Pjanic, Ricci, Romagnoli, Skorupski, Strootman, Torosodis e Totti.



CONTE FA VISIONARE ALLA SQUADRA FILMATI SULLA ROMA

Nulla lasciato al caso. In vista della partita di domani sera Antonio Conte ha voluto che i suoi ragazzi visionassero attentamente numerosi video per studiare la Roma e preparare minuziosamente diverse situazioni tattiche, in particolare sui calci da fermo.



DUBBIO IN ATTACCO PER GARCIA

Il tecnico francese non ha sciolto i dubbi riguardante il terzo attaccante che affiancherà Totti e Gervinho. Nell'ultima seduta a Trigoria l'allenatore giallorosso ha alternato Florenzi, Ljacic e Destro vicino ai due sicuri titolari.



ROMA: FLORENZI IN CAMPO

E' iniziato l'allenamento di rifinitura della Roma. Florenzi è regolarmente in campo e dunque ha superato i problemi alla schiena che avevano fatto allarmare Rudi Garcia.



ROMA MAI IN GOL SU AZIONE ALLO STADIUM

Sono 3 le gare giocate sin qui allo Stadium dai bianconeri e i giallorossi e tutti i precedenti dicono Juve. Il primo incrocio tra le due squadre nel nuovo impianto risale al 24 gennaio 2012, gara valevole per i quarti di Coppa Italia. Quella volta non ci fu partita e i padroni di casa vinsero 3-0. Pochi mesi dopo, ad Aprile per la precisione, primo incontro valevole per i 3 punti e anche quella volta Luis Enrique tornò nella capitale senza aver segnato una rete e addirittura con un passivo ancora più pesante: 4-0. La terza e ultima gara allo Stadium risale al settembre 2012. Ancora una vittoria Juve con un risultato tondo (4-1) e con i giallorossi che realizzarono sul rigore di Osvaldo l'unica rete nella nuova casa della Juventus.



MONTELLA: "ECCO COME BATTERE LA JUVE"

Sin qui può vantarsi di essere stato l'unico a fermare la corsa dei bianconeri in campionato, così Vincenzo Montella può permettersi di consigliare a Rudi Garcia come mettere in difficoltà i bianconeri. "La Juve è fortissima"- ha detto l'allenatore viola al Messaggero- "Ma la Roma non è da meno e con il contropiede può davvero mettere in difficoltà la Roma. E' l'arma migliore dei giallorossi e quando ripartono lo fanno alla grande. Sono bravi e sempre pericolosi".



LO STADIUM CELEBRA TREZEGUET

Comunque vada domani sarà una serata da ricordare per i tifosi juventini. Dopo 3 anni torna a Torino David Trezeguet, miglior marcatore straniero di tutti i tempo con la maglia dei bianconeri. Il franco argentino sarà sul terreno di gioco dalle 19.45 e ad accoglierlo ci sarà Andrea Agnelli, per poi concedersi un giro di campo per ricevere l'ovazione del suo pubblico. L'attuale punta del Newell's Old Boys ha giocato ben 10 partite contro la Roma durante la sua permanenza italiana, realizzando anche tre reti.



JUVE: RESTA IL DUBBIO POGBA-MARCHISIO

Antonio Conte non ha ancora sciolto il dubbio tra Pogba e Marchisio, anche se il francese resta il favorito. Per il resto formazione fatta, con Barzagli che ha superato i problemi tendinei e che dunque sarà regolarmente al suo posto nel trio difensivo con Bonucci e Chiellini.



ROMA: SPUNTA L'IPOTESI BRADLEY

In casa Roma Rudi Garcia sembra intenzionato a schierare il tridente d'attacco Gervinho-Destro-Totti ma nelle ore è spuntata un'altra ipotesi: Pjanic in posizione avanzata e l'inserimento di Bradley in mediana insieme a De Rossi e Strootman.



PRANDELLI DICE JUVE

Il ct della Nazionale Cesare Prandelli 'gioca' Juventus-Roma: "E' una gara che decide poco perché c'è ancora un girone intero da giocare - ha detto in un'intervista al Corriere dello Sport - La Juve è la favorita. E' la squadra più completa e quella più abituata alla vittoria". Allo Juventus Stadium si gioca già il Mondiale. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', tra campo e panchina saranno rappresentati 14 paesi che saranno protagonisti in Brasile.



