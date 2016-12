Verso Juve-Inter in tempo reale 

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp.: Rubinho, Vannucchi, Caceres, Ogbonna, Peluso, Isla, Padoin, Marchisio, Pepe, Giovinco, Vucinic. All.: Conte

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, J. Jesus; Jonathan, Kovacic, Kuzmanovic, Taider, Nagatomo; Alvarez; Palacio. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Zanetti, Andreolli, Mudingayi, Samuel, D'Ambrosio, Botta, Icardi, Milito. All.: Mazzarri

ENTRAMBE LE SQUADRE ALLO STADIUM

I pullman di Inter e Juve sono arrivati allo Stadium attorno alle 19/19.30. Quello dei bianconeri con un quarto d'ora di ritardo rispetto alla tabella solita.

COREOGRAFIA JUVE PROPOSTA DA UN TIFOSO

La Juve farà il suo ingresso sul prato dello Juventus Stadium accompagnati da una coreografia ideata da uno dei tifosi e proposta alla community bianconera tramite Facebook. Ne sono arrivate oltre tremila in due settimane, da ogni parte del globo. Sugli schermi dello stadio, intanto, passeranno i messaggi di affetto e incoraggiamento twittati degli juventini di tutto il mondo, in lingue diverse. Una prima volta assoluta.

CAMPAGNARO: "SPERO DI TROVARE UNA JUVE VERSIONE CHAMPIONS..."

Hugo Campagnaro pensa che il derby d'Italia possa far svoltare la stagione dell'Inter: "Me lo auguro, anche se ultimamente, tranne le sfide con Samp e Parma, avremmo sempre meritato di vincere. Gli episodi ci hanno spesso condannato, ma abbiamo sempre fatto meglio degli avversari. Ci serve una grande vittorie per voltare pagina e e disputare un finale di stagione importante". L'argentino è consapevole della forza della Juve: "Stanno facendo cose straordinarie, in Italia sono la squadra migliore e secondo me non hanno rivali: possono prendersi il terzo scudetto. Ma spero di trovare la stessa squadra che ha giocato in Champions, quella che ha fatto fatica a vincere anche in casa...". Sul giocatore più pericoloso da affrontare non ha dubbi: "Tevez! Non dobbiamo concedergli un solo metro" ha detto al 'Corriere dello Sport'.

LA CARICA DI LLORENTE: "DARO' TUTTO"

La Juventus ha pubblicato su Twitter un video della presentazione della partita di questa sera. Il protagonista è Fernando Llorente, che all'andata con l'Inter non era in campo: "Sarà il mio primo derby d'Italia - dice lo spagnolo - ma per voi lo giocherò come fosse l'ultimo". Una botta d'adrenalina per coinvolgere i tifosi e rendere caldo lo Stadium.

JUVE, E' LA SERATA DI ANDREA PIRLO

Dopo le panchine con Lazio e Sampdoria, Andrea Pirlo si riprende un posto dal 1'. Per il centrocampista bresciano sono già 6 le assenze forzate in questo campionato, le ultime due per scelta tecnica. Non gli accadeva dal 2005, al Milan con Ancelotti, si saltare due partite di seguito per decisioni dell'allenatore. E' una fase importante della sua carriera juventina dato che - come riporta la 'Gazzetta dello Sport' - nelle settimane dovrebbe esserci l'annuncio del rinnovo fino al 2016.

INTER, 22 CONVOCATI: MANCA GUARIN

Sono 22 i giocatori convocati da Walter Mazzarri per Juventus-Inter. Portieri: 1 Samir Handanovic, 30 Juan Pablo Carrizo, 12 Luca Castellazzi; Difensori: 2 Jonathan, 4 Javier Zanetti, 5 Juan Jesus, 6 Marco Andreolli, 14 Hugo Campagnaro, 23 Andrea Ranocchia, 25 Walter Samuel, 33 Danilo D'Ambrosio, 35 Rolando, 55 Yuto Nagatomo; Centrocampisti: 10 Mateo Kovacic, 11 Ricky Alvarez, 16 Gaby Mudingayi, 17 Zdravko Kuzmanovic, 21 Saphir Taider; Attaccanti: 8 Rodrigo Palacio, 9 Mauro Icardi, 20 Ruben Botta, 22 Diego Milito.

JUVE, OSVALDO NON CONVOCATO

Sono 22 i giocatori convocati da Antonio Conte per la sfida contro l'Inter. mancano Quagliarella (influenzato) e Osvaldo. C'è Vucinic. Questo l'elenco diramato dal tecnico al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto a Vinovo: 3 Chiellini 4 Caceres 5 Ogbonna 6 Pogba 7 Pepe 8 Marchisio 9 Vucinic 10 Tevez 12 Giovinco 13 Peluso 14 Llorente 15 Barzagli 19 Bonucci 20 Padoin 21 Pirlo 22 Asamoah 23 Vidal 26 Lichtsteiner 30 Storari 33 Isla 34 Rubinho 36 Vannucchi.