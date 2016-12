Verso Juve-Chievo, Allegri: "Dobbiamo partire bene"

16:26 - Massimiliano Allegri non vuole ripetere gli errori del passato e vuole partire lanciato con la sua Juve: "Dobbiamo cominciare bene la stagione. La partita con il Chievo è molto difficile: dovremmo essere bravi a rimanere concentrati per tutta la partita". A Verona formazione inedita: "Llorente e Giovinco partiranno dalla panchina e Marchisio giocherà al posto di Pirlo. Difesa a quattro o a tre? Devo valutare".

Juventus e Roma sono le favorite?

"Anche l'Inter è una squadra molto solida e lotterà con Juve e Roma. L'eliminazione dalla Champions League non abbassa il valore del Napoli. Po ci sono anche la Fiorentina e il Milan stesso che viene da un anno complicato. In questi ultimi giorni di mercato Galliani si inventerà qualcosa e i rossoneri se la giocheranno per i primi tre posti. Infine la Lazio che ha lavorato bene sul mercato".

Cosa si aspetta ancora dal mercato?

"Parliamo dei giocatori che ho a disposizione. Giocatori in uscita non ce ne sono e ora parlare di mercato non ha senso. Dopo la partita parlerò con la società e vedremo se ci sarà bisogno di nuovi arrivi".

Emozioni?

"Ho trovato un ambiente eccezionale: più andiamo avanti più le cose miglioreranno. Ripeto che la partita con il Chievo è complicata, loro sono stati eliminati in Coppa Italia e ora cercheranno una sorta di rivincita. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati per tutta la partita".

Le mie partenze difficile in campionato?

"Ogni anno sempre la stessa domanda, sono coincidenze. Ci sono sempre state situazioni in cui sono stato costretto a lavorare diversamente di anno in anno".

Un pensiero sul sorteggio Champions?

"Non un girone sicuramente facile, passare il girone è il primo obiettivo della stagione. Il girone è più equilibrato di quello che sembra. Il Malmoe è più avanti di noi nella condizione, l'Atletico Madrid si mantiene sui livelli dello scorso anno e l'Olympiacos è sempre pericoloso".

Difesa a tre o a quattro?

"Devo valutare perché il Chievo ha diverse soluzioni offensive".

Come sta Vidal? Resterà?

"Il suo ginocchio va tenuto sotto controllo, ma ha lavorato bene: sarà titolare. Mercato? Resterà alla Juventus".

Sostituto di Pirlo?

"Domani sarà Marchisio davanti alla difesa, poi vedremo partita per partita".

Situazione infortunati

"Siamo in 19 più tre portieri, quindi 22. Llorente e Giovinco hanno lavorato a parte questa mattina: sono stati convocati, ma partiranno in panchina. Padoin ha lavorato con il gruppo. Purtroppo Pirlo ha subito questo infortunio al Trofeo Tim e lo abbiamo perso per un po' di tempo. E' una partita difficile, ma siamo pronti. E' la prima partita di campionato e il Chievo ha cambiato molti giocatori. Sono comunque sereno perché la squadra ha lavorato bene".