Verso Italia-Irlanda: Prandelli prova difesa inedita e Rossi-Immobile

19:52 - A pochi giorni dall'amichevole di Londra contro l'Irlanda, la seduta tattica tenuta da Prandelli a Coverciano ha dato indicazioni importanti sulla formazione che scenderà in campo. Il ct dell'Italia ha provato un 4-4-2 con difesa inedita: De Sciglio e Darmian esterni, con Paletta e Bonucci in mezzo. Davanti provati insieme Immobile e Giuseppe Rossi. In seguito Prandelli ha provato anche il 4-3-3 con Candreva, Balotelli e Cerci.

Con ogni probabilità il 4-4-2 schierato sarà la formazione che partirà titolare a Londra, quella che per le stesse parole del ct dovrà sciogliere gli ultimi dubbi su chi convocare o meno per la trasferta brasiliana. Detto dell'inedita difesa a quattro e della coppia gol, con Pepito Rossi che per la prima volta ha conquistato la pettorina dei titolari, il centrocampo dovrebbe essere composto da Montolivo, Pirlo, De Rossi e Marchisio. Prandelli ha poi provato anche il 4-3-3 con Balotelli in mezzo a Candreva e Cerci, mentre a centrocampo gli uomini sono stati fatti girare.