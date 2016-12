Verso Inter-Sassuolo, Mazzarri: "Conta solo vincere"

17:51 - In vista del match col Sassuolo, Mazzarri per la prima volta da quando è all'Inter mette da parte la propria filosofia: "Se una squadra gioca bene arriveranno anche i risultati ma ora contano quelli più di ogni altra cosa". Sulla situazione societaria, dal cambio di proprietà all'addio di Branca: "Tutto questo non l'avevo previsto. Gestire un gruppo in queste situazioni non è facile, ma non deve essere un alibi".

Da cosa saresti deluso in caso di risultato negativo?

"Nel calcio, a volte, bisogna andare oltre i miei soliti principi. Se una squadra gioca bene arriveranno anche i risultati, ma ora contano quelli più di ogni altra cosa. Non per la classifica in senso stretto, ma più per i giocatori che devono essere più liberi. Ora dovremo sbloccare la gara come non facciamo da un po', in questi livelli i risultati negativi possono ostacolare il processo di crescita della squadra, innescando una serie di avvenimenti brutti".



Può rientrare Guarin?

"Contro la Juventus ho rinunciato a Guarin per i motivi che tutti sappiamo. Ora abbia azzerato tutto e adesso Fredy è a disposizione come gli altri".



Quanto è stato importante sentire la fiducia di Thohir?

"Questi attestati di stima in certi momenti sono importanti, per tutti e non solo per me. Le linee guida vengono tracciate dalla società. Hernanes e D'Ambrosio dimostrano che c'è unità d'intenti, da parte di tutti. Anche per l'anno prossimo".



Sull'addio di Branca.

"Mi dispiace, con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Fa parte del gioco e gli auguro il meglio per il futuro".



C'è il rischio di sbagliare stagione?

"Nel calcio, quando c'è un allenatore nuovo che arriva in un momento particolare, credo che le somme si tireranno alla fine".



Sulla rivoluzione societaria, a partire dall'arrivo di Thohir fino all'addio di Branca.

"Sinceramente tutto questo nemmeno io l'avevo previsto. Gestire un gruppo in queste situazioni non è facile. Penso che voi dobbiate tenere conto nel lavoro di un allenatore tutte queste variabili che sono importanti. Il passaggio societario è stato storico, sia per l'Inter che per gli altri".



Su Kovacic.

"Alcuni hanno frainteso le mie parole su Mateo dopo la partita con la Juve. Per quanto riguarda Pirlo, ho specificato chi avrebbe dovuto coprire quella parte di campo. Sul gol di Lichtsteiner non doveva esserci lui in marcatura, io ho sempre difeso i miei giocatori e anche se quando mi si pone un quesito specifico su un errore, io devo rispondere. Stavo semplicemente dando una spiegazione tattica a chi mi aveva sollecitato".



Botta al posto di Alvarez?

"Fatemi valutare, abbiamo ancora un allenamento e poi vedrete le mie scelte".



Sulla flessione di Palacio.

"Dipende dal momento, può essere che non segni per la mancanza di lucidità, anche con Cavani è successa la stessa cosa. Io non ho ricette particolari, cerco di dargli tranquillità, lui è molto generoso, quindi già il fatto che lui si trovi sempre davanti alla porta è cosa molto positiva. Magari è un po' condizionato, ma spero che con un po' di fortuna la situazione possa cambiare".



Su Hernanes.

"Ci serviva un giocatore dall'altissimo tasso tecnico, che desse una mano anche ai ragazzi con meno esperienza. Non voglio dargli troppe responsabilità, ma potrà essere utile anche a livello psicologico".



La squadra sembra in difficoltà dal punto di vista fisico.

"Rispetto all'inizio sembra che corriamo di meno, ma quando incontri squadre che vengono qui per difendersi non è semplice trovare spazi per poter colpire. Poi, dopo aver sbloccato la partita, l'altra squadra deve rischiare di più e quindi la gara diventa più veloce".



Si sta vedendo il miglior Mazzarri?

"Il bicchiere si può vedere mezzo pieno e mezzo vuoto, magari in questo momento con un allenatore meno esperto la squadra avrebbe avuto più difficoltà. Fate finire l'annata e poi potremo valutare una stagione che magari sarà migliorata nel frattempo. Se qualcuno ha detto che io sono il valore aggiunto vuol dire che le statistiche sono dalla mia parte da 10 anni".



Sul pubblico di San Siro.

"E' sempre stato fantastico, ma contro il Catania tutti siamo stati distratti. Il tifoso interista è uno dei migliori, ma deve capire che ora bisogna concentrarsi sulla squadra e sul campo. I ragazzi, se incitati, possono dare sempre di più, soprattutto in casa".



Sul calo dell'Inter.

"E' difficile che ci sia un motivo in particolare, c'è sempre un processo che incide sulla psicologia del gruppo. Gli altri cominciano a conoscerti, io ho provato a cambiare qualcosa tatticamente perché tutti ci aspettavano. E' possibile che i ragazzi vengano condizionati dall'ambiente esterno, come la proprietà che inserisce nuove figure. Non è semplice rimanere concentrati. Gli episodi, poi, ci hanno spesso detto 'no'. Spero che ci possa essere la svolta".



Guarin, Kovacic ed Hernanes possono giocare insieme?

Io voglio una squadra solida e con equilibrio. Alla lunga, mi auguro che venga fuori la squadra che voglio".



Sui problemi della difesa.

"Se andate a vedere le sconfitte e i pareggi prima delle Juventus e valutate il corso della gara, capite che ci è mancato solo il risultato, anche se ultimanente ci manca proprio il gol. Improvvisamente ci siamo bloccati".



Su Icardi.

"Si sta allenando da tre settimane col gruppo, probabilmente non ha i novanta minuti. Quando faccio le scelte tengo conto di questo. Non mi posso permettere di sapere già di dover fare tre cambi".



Su Alvarez.

"Potrebbe averne per due o tre settimane. Per ora non c'è e chi mi conosce sa che non mi distraggo dalla partita, penso solo a quella e a chi ho a disposizione".



Sulla coesistenza tra Hernanes e Kovacic.

"Spero che Hernanes possa fare ancora di più di quello mostrato fino ad ora. E' un nazionale brasiliano e ai giovani come Mateo può solo essere d'aiuto giocare al fianco di gente come lui. Se Mateo avesse debuttato nell'Inter del Triplete si sarebbe esaltato, ora è più difficile. Anche con Insigne ho fatto un discorso molto simile, quest'anno è pronto. Mateo deve fare questo percorso e penso che, utilizzandolo così, possa migliorare. E' bello giocare con tutti giovani ma poi bisogna vedere come va la classifica. Questi ragazzi vanno formati e si perdono punti nel frattempo".



Sulla partita col Sassuolo, che ha cambiato moltissimo nell'ultimo mercato.

"Floccari ha sempre fatto benissimo, Berardi è un campione, Biondini e Brighi hanno sempre fatto bene. Cannavaro e Manfredini sono giocatori fatti e finiti. Sono una 'signora' squadra, quindi dobbiamo preparare la gara nella maniera più tranquilla possibile. In Italia non ci sono partite facili".