Verso Genoa-Sampdoria, Mihajlovic: "Non ho paura, contano solo i tre punti"

13:18 - Vigilia di derby per Mihajlovic, che lunedì guiderà la Samp contro il Genoa: "Pur di vedere Marassi pieno, avrei giocato anche martedì a mezzanotte. Ma è assurdo rinviare una partita 48 ore prima". Sinisa carica l'ambiente: "Il Genoa non mi fa paura. Una volta Boniperti disse che 'vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta'. Io sono d'accordo. Ma credo che i tifosi della Samp abbiano già vinto in partenza, scegliendo quali colori tifare".

Mihajlovic non ha dubbi su chi sia il favorito: "Il Genoa. Le squadre di Gasperini giocano bene, sono organizzate e abbastanza offensive. Hanno giocatori importanti come Gilardino. Poi tutti hanno punti forti e punti deboli. Ho visto la partita d'andata, e penso che forse sia uscito un risultato bugiardo, determinato da episodi. Questa sarà comunque diversa, perché il nostro atteggiamento è cambiato e perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con qualsiasi avversario. So quanto sia importante per la gente ma, al di là di tutto, resta una gara che ci porta tre punti. Certo, preferisco salvarmi vincendo il derby, ma se non posso vincere il derby preferisco comunque salvarmi, perché questo è il nostro obiettivo".



Il tecnico serbo, per quanto riguarda l'11 da schierare, ha l'imbarazzo della scelta: "La squadra sta bene, abbiamo la rosa al completo. Maxi López? Potrebbe essere la novità nella formazione, ma non è detto che giocherà. Abbiamo tutti a disposizione, quindi cercheremo di schierare la formazione migliore". Sul mercato: "Così come altri aspetti dell'economia, anche il calciomercato è in crisi e si è sviluppato principalmente su scambi e prestiti. Abbiamo scelto di puntare su giocatori che devono ritrovare smalto come Lopez, che con me a Catania ha fatto sei mesi ottimi. C'è un patto con lui, Okaka e Sestu: loro devono aiutare noi e noi ci impegneremo per farli rendere al meglio".