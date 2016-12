Verso Euro 2016: l'esordio di Gibilterra con pompieri, poliziotti ed elettricisti in campo

12:22 - Ha lottato quattordici anni per entrare a far parte della UEFA e alla fine ci è riuscita. Ieri sera Gibilterra ha giocato il suo primo match ufficiale a livello internazionale nelle qualificazioni a Euro 2016. Poteva andare meglio - la Polonia ha passeggiato, battendola 7-0 - ma rimane comunque un giorno storico per i vari Casciaro, Perez e Bado: rispettivamente un poliziotto, un pompiere e un magazziniere.

Proprio così degli undici giocatori schierati dal commisario tecnico Allen Bula solo due sono calciatori professionisti: il numero dieci Liam Walker e il terzino destro Scott Wiseman. I restanti nove si guadagnano da vivere in altri modi. Per cominciare, il portiere Jordan Perez, quando non è a difendere i propri pali, salva vite come pompiere. Si passa poi alla difesa con i lontani parenti Joseph e Roy Chipolina. Il primo è un impiegato, mentre il secondo è un finanziere. Il numero quattro David Artell poi è un vero e proprio tuttofare: lavora come dirigente dell'Academy del Crewe, suo ex club, e allo stesso tempo è un biologo, grazie al diploma conseguito all'università di Chester. A centrocampo, il gioco passa per i piedi di Rafael Bado, magazziniere nella vita di tutti i giorni. Sulla fascia sinistra agisce Brian Perez, tecnico di una compagnia elettrica.

Chiude il cerchio il trio dei fratelli Casciaro. Ryan e Lee lottano a centrocampo e durante il giorno combattono il crimine: sono due poliziotti. Kyle, il più giovane dei tre, è il centravanti e al quarto match con la maglia della Nazionale ha segnato il gol decisivo nell'amichevole contro il Malta, regalando la prima storica vittoria di Gibilterra. Di mestiere fa l'agente marittimo.

Nella partita di ieri contro la Polonia, la Nazionale di Bula ha ben figurato per un tempo, terminando i primi 45' sullo 0-1. Nella ripresa però si è scatenato Robert Lewandowski (4 reti) e la partita si è chiusa sullo 0-7. "Ho pregato i miei giocatori di non chiedere l'autografo a Lewandowski a fine gara", ha confessato Bula. Appuntamento dunque alla prossima gara di qualificazione di Gibilterra, in programma a Dublino contro la Repubblica D'Irlanda il prossimo 11 ottobre. Per il prossimo match casalingo bisogna attendere invece il 14 ottobre. Arriva la Georgia a Faro. A Gibilterra? No, in Portogallo. Il piccolo Stato infatti non dispone di uno stadio conforme alla normativa UEFA.