Verona travolgente col Catania: 4-0 con un Toni senza tempo 

17:23 - Il Verona continua a sognare l'Europa grazie a uno straordinario Toni, supportato da Iturbe: Catania travolto 4-0. L'attaccante ha segnato il gol del vantaggio e poi ha propiziato l'autogol del portiere Frison: forte la sua candidatura per i Mondiali. A chiudere la pratica ci ha pensato, al 45', Marquinho con una prodezza. Risultato fissato da Gomez nella ripresa con un altro gioiello. Siciliani allo sbando: retrocessione in B vicina.

LA PARTITA

E' un Verona scintillante, ma la stella più luccicante è quella di Luca Toni. Un campione senza età che a 36 anni suonati è ancora lì, in campo, a segnare con continuità: sono 19 i gol in campionato, a un solo centro da Immobile. Meglio dei vari Tevez, Higuain, Palacio e Balotelli.

Due gol come solo lui sa fare per chiudere il match: il primo da vero opportunista, mentre il secondo è arrivato con una pregievole incornata. Peccato solo che la Lega ha deciso di assegnare la seconda rete a Frison perché la palla colpisce la traversa, rimbalza sul portiere e rimbalza in rete. Il momento più significativo, però, è quello del 75' quando Mandorlini lo richiama in panchina, lui si infuria e sfoga tutta la sua rabbia: "Non finisco mai una partita...". Segnale che benzina ce n'è ancora tanta e allora il sogno Mondiale può essere alimentato nonostante l'età. La convocazione di Prandelli resta difficile, ma più di mezza Italia lo vorrebbe in Brasile.

Poi c'è la creatura di Mandorlini che non ha ancora tirato il fiato e il sogno Europa League resta ancora vivo quando mancano tre giornate alla fine del campionato: Milan sorpassato. I gialloblù sono stati spietati e hanno giocato alla perfezione: un primo tempo sontuoso con Iturbe sugli scudi. All'ex Porto sono bastaati 37 minuti, quelli giocati, per spaccare in due il match: quasi tutto suo il primo gol di Toni grazie a un'accelerazione da urlo. Al festival si sono uniti anche Marquinho e Gomez che hanno messo la loro firma con due gol bellissimi. Catania distrutto e fatto a fettine. Così la squadra di Pulvirenti saluta la Serie A, la salvezza è praticamente impossibile.



LE PAGELLE

Toni 8 - Avrebbe potuto anche segnare una tripletta e portarsi a casa il pallone, ma prima viene fermato dal guardalinee che gli annulla (giustamente) uno stupendo gol e poi sbaglia mira. E inifine la Lega gli assegna solo un gol, peccato.

Rolin 4 - Dopo 54" stende Iturbe ed è subito giallo. Al 6' viene messo a sedere dallo stesso argentino e arriva il gol del vantaggio dell'Hellas. Avvio da incubo e non si sveglia fino al triplice fischio finale.

Iturbe 7 - Vale tutti i 15 milioni di euro che i gialloblù spenderanno per riscattarlo dal Porto: chi lo compra fa un affare.

Lodi 6 - L'unico che si salva del Catania. Le poche azioni dei rossazzurri passano per i suoi piedi.





IL TABELLINO

VERONA-CATANIA 4-0

Verona (4-3-3): Rafael 6,5; Pillud 6,5, Moras 6,5, Marques 6,5, Albertazzi 6; Sala 6,5, Donadel 6,5, Hallfredsson 6,5; Iturbe 7 (37' Gomez 6,5), Toni 8 (30' st Cacia sv), Marquinho 7 (18' st Jankovic 6,5). A disp.: Nicolas, Borra, Cirigliano, Gonzalez, Agostini, Cacciatore, Maietta, Donsah, Rabusic. All.: Mandorlini 7

Catania (4-3-3): Frison 5; Peruzzi 5, Rolin 4, Spolli 5 (1' st Gyomber 5), Monzon 5 (36' st Biraghi sv); Rinaudo 5, Lodi 6, Plasil 5,5; Barrientos 5, Bergessio 5 (20' st Caruso 5,5), Leto 5. A disp.: Ficara, Capuano, Legrottaglie, Izco, Caruso, Keko, Castro, Fedato, Boateng. All.: Pellegrino 5

Arbitro: Russo

Marcatori: 6' Toni, 28' aut. Frison, 45' Marquinho, 30' st Gomez

Ammoniti: Rolin, Monzon, Rinaudo (C)

Espulsi: -