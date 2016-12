Verona: Moras in Australia per donare il midollo al fratello

15:46 - Vangelis Moras è volato in Australia, lasciando il ritiro col Verona, per aiutare il fratello nella battaglia contro la leucemia. Dimitris, il fratello di Vangelis, ha scoperto di essere affetto dalla bruttissima malattia lo scorso marzo e nei prossimi giorni per lui sarà necessario il trapianto di midollo osseo. E qui diventa fondamentale la presenza di Vangelis che gli donerà il proprio midollo pur di salvarlo dalla sua malattia.

Il Verona ha deciso di sensibilizzare i propri tifosi (e non) incoraggiando i fratelli ed esortandoli a non mollare: “Siamo al vostro fianco per tornare a sorridere insieme!”. Quest’operazione è stata fortemente pubblicizzata anche nel paese d’origine dei due fratelli, la Grecia, dove sono stati raccolti anche dei fondi pur di permettere al fratello di Moras di salvarsi.

Forza @VangelisMoras e #DimitrisMoras! Siamo al vostro fianco per tornare a sorridere insieme! #SaveMoras pic.twitter.com/C7lA1UxHPO

