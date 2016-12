Verona in campo con una maglietta speciale per Moras e il fratello

21:17 - Una maglietta speciale per lottare insieme con Vangelis e Dimitris Moras. Grande gesto dei giocatori del Verona, che non si sono dimenticati del loro compagno di squadra, volato in Australia per donare il midollo osseo al fratello malato di leucemia. In occasione dell'amichevole contro l'Al Khor, i gialloblù sono scesi in campo con la stessa t-shirt indossata dai due dopo il trapianto. "#SaveMoras. Non esistono supereroi, ma solo uomini veri. #ForzaDimitris", il messaggio della squadra. Vangelis ha ringraziato tutti via Twitter.

Non ho parole per esprimere le mie emozioni dopo questo gesto!!!!Grazie ragazzi e grazie @HellasVeronaFC !!! @savemoras

— Vangelis Moras (@VangelisMoras) 3 Agosto 2014