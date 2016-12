Ventura e Immobile con Cerci: "Testa alta, sempre"

19:15 - Ci sono le carezze di Ventura. E non basteranno. E c'è la pacca sulla spalla di Ciro Immobile, via twitter, roba da ragazzi. E sarà inutile anche quella. Però Alessio Cerci, reduce dagli undici metri peggiori della sua vita sportiva - dal rigore che valeva l'Europa per il suo Toro fallito sul gong -, deve guardare avanti "a testa alta sempre", come gli suggerisce proprio Immobile. Poi Ventura, dicevamo: "Ho visto sbagliare Baresi e Baggio".



Come dire: succede. "Quello che è accaduto fa parte del calcio - ha detto il tecnico granata -. Ho visto piangere Baggio e Baresi: solo chi non fa non sbaglia. Alessio deve essere orgoglioso del suo campionato straordinario: da punta esterna ha fatto 13 reti e 11 assist. I rigori si possono sbagliare"."Non è un rigore che cambia il tuo campionato", gli ha fatto eco Immobile qualche ora dopo: "Testa sempre alta, l'importante è aver dato il massimo e tu lo hai fatto". "In realtà il nostro obiettivo - scrive su Twitter Immobile rivolgendosi ai tifosi granata - era quello di riportare la gioia di andare a vedere il Torino nel cuore di ognuno di voi. In queste 38 giornate abbiamo provato tante emozioni, nel bene e nel male siamo stati capaci di trasmetterle anche al nostro pubblico".