Venezuela: può essere Maradona il nuovo c.t.

17:23 - Diego Armando Maradona potrebbe tornare a breve in panchina: la Federazione del Venezuela, infatti, lo avrebbe contattato per offrirgli la panchina della "Vinotinto", la Nazionale del paese sudamericano. Lo stesso Maradona ha ammesso i contatti: lo riporta l'emittente televisiva "Telesur". "Dieguito", molto amico del defunto presidente Chavez, potrebbe quindi ritornare a bordocampo, per tentare le qualificazioni al Mondiale 2018.

Maradona, molto amico del defunto presidente venezuelano Hugo Chavez e sostenitore dell'attuale, Nicolas Maduro, tornerebbe in panchina dopo le esperienze (a dirla tutta non felicissime) con l'Argentina, nel triennio 2008-2010 (comprendente quindi il Mondiale in Sudafrica) e il club arabo dell'Al-Wasl, nel biennio 2011-2012.

Il Venezuela, dal canto suo, non ha mai partecipato alla fase finale di un Mondiale: ha però sfiorato la qualificazione nel 2010, arrivando a 2 punti dall'Uruguay (andato allo spareggio), e nel 2014, arrivando 6° nel girone e sconfiggendo l'Argentina per 1-0. Discorso diverso nella Coppa America: qua il miglior risultato è un 4° posto, ottenuto nel 2011 e condito con un pareggio col Brasile.

Tra i giocatori di spicco, troviamo Juan Arango (recordman di presenze, 121, e di reti, 22), che ha giocato nel Borussia Monchengladbach e nel Maiorca, e Salomon Rondon, già a 13 reti in Nazionale e militante nello Zenit, il cui valore è di 18 milioni di euro.