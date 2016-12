Van Basten, addio definitivo all'Az Alkmaar

12:07 - Marco Van Basten non è più l'allenatore dell'Az Alkmaar. Il Telegraaf annuncia le dimissioni definitive dell'ex rossonero dalla panchina del club olandese, dopo la rinuncia "temporanea" di fine agosto "per motivi di salute". Due settimane di riflessioni e di problemi evidentemente non superati, hanno indotto Van Basten a prendere questa decisione che rattrista tutti, in Olanda e non solo.

Il mistero riguardo le sue condizioni rimane, si parla anche di problemi cardiaci, il lavoro di allenatore per Marco è diventato molto stressante. Van Basten ha cominciato la carriera di allenatore nel 2003, con le giovanili dell'Ajax. Dal 2004 al 2008 ha guidato la Nazionale olandese, nel 2008-09 l'Ajax, poi tre stagioni di stop, dal 2012 alla scorsa primavera l'Heerenveen e da luglio l'Az Alkmaar.