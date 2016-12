15:21 - E ora chiamatelo Gareth Bolt o Usain Bale. La cavalcata dell'attaccante del Real Madrid ha scatenato il popolo del web che non ha esitato un attimo a paragonarlo al velocista giamaicano. Divertentissimi fotomontaggi con il gallese che ad alcuni ha ricordato Bip Bip, ma anche un Super Sayan. Non manca la multa per eccesso di velocità...