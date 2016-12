Usa, Klinsmann non lo convoca, Donovan entra nella storia Mls

17:52 - L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, Landon Donovan, grazie a una doppietta, è diventato il miglior cannoniere nella storia della North American Championships Soccer. L'attaccante risponde così all'esclusione dalla lista dei 23 convocati degli Stati Uniti da parte di Jurgen Klinsmann per i Mondiali in Brasile. Donovan ha segnato il secondo e il quarto gol, nella vittoria dei Galaxy (4-1) contro Filadelfia, arrivando così a 10 reti stagionali.

A 32 anni Landon Donovan segnando 136 gol in Mls, diventa il miglior capocannoniere della storia della Major League Soccer, superando così Jeff Cunningham che fra il 1998 e il 2011, aveva realizzato 134 reti. Donovan è anche il miglior realizzatore della nazionale a stelle e strisce, con 57 reti in 156 presenze. Malgrado questi numeri, il ct Juergen Klinsmann ha deciso di non convocarlo per il Mondiale che si disputerà in Brasile. La decisione del ct tedesco è stata pesantemente criticata negli Stati Uniti e questa potrebbe rivelarsi una specie di boomerang, nel caso in cui gli Stati Uniti non dovessero ottenere i risultati sperati. La Nazionale a stelle e strisce è stata inserita nel Gruppo G assieme a Ghana, Portogallo e Germania.