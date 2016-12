Uruguay, Suarez operato al ginocchio: al Mondiale ci sarà

19:39 - Pericolo scampato per l'Uruguay in vista di Brasile 2014. Luis Suarez, stella assoluta della Celeste, avversaria dell'Italia nel girone, è stato operato per un problema al menisco rimediato in allenamento. L'intervento è perfettamente riuscito ed è già stato pianificato il programma di recupero. Per l'attaccante del Liverpool il Mondiale non sarebbe a rischio, a patto che l'Uruguay passi la fase a gironi.

Come previsto, l'operazione è stata efettauta alle 12.30 italiane. Suarez ha riportato la rottura del menisco, diretta conseguenza di un forte fastidio avvertito nell'allenamento di mercoledì. Il giocatore è stato visitato dai medici della nazionale uruguayana e ha deciso, insieme a loro, di andare subito sotto i ferri per tentare di essere a disposizione in Brasile.



Secondo il piano di recupero, il bomber con molta probabilità salterà le prime tre partite del Mondiale e sarà pronto per la fase finale. Dal clan della nazionale Celeste trapela comunque ottimismo e per questo il giocatore partirà in ogni caso con i compagni. Insomma, sarà con Tabarez, ma forse verrà buono a Mondiale in corso.