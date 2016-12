Uruguay, Suarez nella lista dei 23 di Tabarez

00:13 - Il Mondiale avrà uno dei suoi protagonisti più attesi: Luis Suarez, infatti, è stato inserito nell'elenco definitivo dell'Uruguay per Brasile 2014. L'attaccante del Liverpool, operato da poco al menisco, è sulla via del recupero. Il ct Tabarez ha scelto ben cinque "italiani" per la lista dei 23: si tratta di Caceres (Juventus), Gargano (Parma), Perez (Bologna), Gonzalez (Lazio) ed Hernandez (Palermo). Ci sono anche gli ex Cavani e Forlan.

L'Uruguay è inserito nel gruppo D con Italia, Inghilterra e Costarica. Il match con gli azzurri si disputerà il 24 giugno a Natal, mentre l'esordio della Celeste è previsto per il 14 giugno con il Costarica.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco Da Gama), Rodrigo Munoz (Libertad).

Difensori: Diego Lugano (West Bromwich Albion), Diego Godin (Atletico Madrid), Jose' Maria Gimenez (Atletico Madrid), Martin Caceres (Juventus), Maximiliano Pereira (Benfica), Jorge Fucile (Porto), Sebastian Coates (Nacional).

Centrocampisti: Egidio Arevalo Rios (Morelia), Walter Gargano (Parma), Diego Perez (Bologna), Alvaro Gonzalez (Lazio), Alvaro Pereira (San Paolo), Cristian Rodriguez (Atletico Madrid), Gaston Ramirez (Southampton), Nicolas Lodeiro (Botafogo)

Attaccanti: Luis Suarez (Liverpool), Edinson Cavani (PSG), Diego Forlan (Cerezo Osaka), Cristian Stuani (Espanyol), Abel Hernandez (Palermo)