Uruguay, Suarez ko: minacce di morte via twitter per Dummett

12:49 - "Spero che un giorno verrai in Uruguay con i tuoi amici, abbiamo pronto per te un proiettile in testa". "Se Suarez non gioca contro l'Inghilterra, tu non giocherai più". Minacce di morte via Twitter da parte dei tifosi dell'Uruguay all'indirizzo di Paul Dummett, il calciatore gallese del Newcastle ritenuto responsabile dell'infortunio che ha costretto Suarez a un'operazione al menisco e che ne ha messo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali.

Nell'ultima giornata di Premier League, Dummett è stato protagonista di una brutta entrata su Suarez, tanto da meritarsi l'espulsione. Da qui sono cominciati i suoi guai. Dal canto suo l'attaccante del Liverpool, che si è già sottoposto a un intervento al menisco, ha subito rassicurato i tifosi dell'Uruguay: "Tranquilli, giocherò il Mondiale. Grazie a tutti per il supporto, lavorerò per essere al 100%". La Celeste farà il suo esordio al Mondiale il 14 giugno contro il Costa Rica. Il 19 sfida all'Inghilterra, il 24 il confronto con l'Italia.