Uruguay, Alvaro Recoba pensa di lasciare il calcio

Alvaro Recoba pensa al ritiro. Il Chino non è soddisfatto del suo rendimento stagionale fino a ora e medita di lasciare il calcio giocato: "Voglio continuare a giocare, ma se a fine stagione non mi sentirò bene, dovrò pensare di smettere. Non voglio essere un peso per la mia squadra". Il trentasettenne ex attaccante dell'Inter gioca in Uruguay nella squadra che lo ha lanciato, il Nacional di Montevideo.

In questa stagione Alvaro Recoba è stato costretto a partire dalla panchina sia con Rodolfo Arruabarrena che con Gerardo Pelusso, collezionando un minutaggio sotto le aspettative. La qualità del giocatore comunque, non è mai stata messa in dubbio, ma il chino vorrebbe scendere in campo con più continuità, se non sarà così a fine stagione potrebbe lasciare sia il Nacional che il calcio giocato. "Fisicamente sto bene, ma non sto giocando con continuità. Se mi sentirò un peso per la squadra, questa sarà la mia ultima annata", ha chiosato l'ex pupillo di Massimo Moratti.