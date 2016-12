United, tifosi noleggiano aereo con scritta anti-Moyes

14:41 - La protesta anti-Moyes non ha limiti: nemmeno in cielo. Alcuni tifosi del Manchester United, delusi dalle pessime prestazioni e dalla sconfitta nel derby, hanno deciso di noleggiare un aereo con striscione nel quale sarà esposta la scritta :"Wrong One: Moyes out", giocando con il soprannome di Mourinho "Special One". Il volo dell'aereo è previsto sopra l'Old Trafford sabato, durante il match dei Red Devils con l'Aston Villa.

La protesta, organizzata dal sito internet "The Republik of Mancunia", avrà un costo di circa mille euro, racimolati attraverso una campagna di raccolta fondi promossa dal sito stesso. Con ogni probabilità si tratta di una risposta ai tifosi che siedono nella zona dell'Old Trafford identificata come Stretford End, e che dall'arrivo dell'erede di Sir Ferguson espongono uno striscione pro-Moyes, con scritto "Il Prescelto". In ogni caso, il feeling con il manager, che sembrava ristabilito dopo la conquista dei quarti di Champions League, è di nuovo al minimo.