Under 21: l'Italia ne fa sette, ai playoff da testa di serie

20:59 - L'Italia Under 21 travolge Cipro e si qualifica come testa di serie ai playoff per gli Europei dell'estate 2015 in Repubblica Ceca. A Castel di Sangro, nell'ultima gara del Gruppo 9, la squadra di Di Biagio si sbarazza con un rotondo 7-1 dei parietà ciprioti, passati addirittura in vantaggio e poi schiacciati dalla superiorità azzurra. L'Italia scavalca così il Belgio in vetta alla classifica e chiude con 18 punti: ora il sorteggio.

Ancora una vittoria in rimonta per l'Italia: dopo il decisivo 3-2 di venerdì scorso contro la Serbia, gli azzurrini (schierati con Berardi, Bernardeschi e Battocchio dietro all'unica punta Belotti) demoliscono Cipro dopo un primo tempo col brivido. E' il tremito che corre lungo la schiena di Di Biagio al 29', quando Sotiriou batte Bardi con una notevole incornata che trova impreparata la retroguardia azzurra: 1-0 per Cipro, all'Italia serve la vittoria per accedere a quei playoff che rischiano a questo punto di sfuggirle. E invece arriva la veemente reazione dell'Under, che già nel primo tempo ribalta la situazione grazie al pari di testa di Bernardeschi e alla goffa autorete di Panayiotou su cross teso di Zappacosta: si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa c'è una sola squadra in campo, i ciprioti crollano fisicamente e mentalmente e l'Italia ne approfitta andando a segno ben 5 volte. Al 56' Sturaro fa 3-1 con una botta da fuori deviata, sei minuti dopo Belotti trova la terza rete personale in quattro giorni con un pregevole destro sul palo lontano. Tra 70' e 76' è la volta dei subentrati Dezi (colpo di testa su cross di uno scatenato Bernardeschi) e Longo (azione personale con dribbling al portiere e palla depositata in rete), che arrotondano prima del definitivo 7-1 firmato da Rugani. Venerdì 12 è previsto il sorteggio che determinerà la prossima avversaria azzurra sulla strada che porta a Euro 2015: spareggi con gare di andata e ritorno previsti l'8 e il 14 ottobre.

DI BIAGIO: "COMPIUTA UNA PICCOLA IMPRESA"

"I ragazzi hanno compiuto una piccola impresa, sono stati fantastici fin dal primo giorno. Voglio dedicare questo passaggio a Sacchi e Albertini che mi hanno voluto qui". Così il commissario tecnico Luigi Di Biagio commenta la vittoria della sua squadra contro Cipro che qualifica gli Azzurrini ai playoff per le qualificazione a Euro 2015. "Ci piace complicarci la vita - dice il tecnico commentando lo svantaggio iniziale della sua squadra - , alla prima disattenzione prendiamo gol. Bene la reazione ma dobbiamo migliorare e provare a passare in vantaggio. Il top deve essere il nostro obiettivo, quando affronteremo grandi squadre servirà qualcosa in più".