Unai Emery ubriaco al volante

15:14 - Non sarebbe di certo piaciuto alla dirigenza del Milan, storicamente attenta ai comportamenti extra calcistici, un tecnico che ancor prima di insediarsi avrebbe fatto parlare di sé per fatti di cronaca tutt'altro che positivi. Ecco allora che la multa inflitta dalla polizia di Valencia all'allenatore Unai Emery, ex candidato alla panchina rossonera, per guida in stato di ebbrezza rappresenta già un punto a favore di Inzaghi.

Il tecnico spagnolo ha fatto mea culpa sul proprio profilo Twitter: "Anche se si tratta di una piccola multa, mi scuso perché sono consapevole del fatto che bere e guidare non sono compatibili. Un personaggio pubblico dovrebbe comportarsi in modo esemplare". Il quarantaduenne ha giustificato gli 0,49 grammi di alcool per litro di sangue riscontrati (in Spagna il limite massimo è fissato a 0,25 g/l), affermando di aver preferito prendere la macchina a discapito di un taxi, dopo una tranquilla cena con gli amici.