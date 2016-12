Una Champions mai vista: tutto il meglio nei quarti

17:15 - Ventitre Coppe dei Campioni alla fine sono sbarcate nei quarti di finale. Anche senza il pluridecorato Milan, la Champions attuale in quanto a stellette sul petto non se la cava granchè male. Con tutto il rispetto per Galatasaray e Malaga, baciati in fronte un anno fa da un sorteggio favorevole, questa edizione profuma di boutique di lusso. E' un G8 di livello stratosferico cui accostarci con deferenza e parecchia invidia.

La top ten dell'ultimo Pallone d'Oro registra solo un'assenza, Andrea Pirlo, decimo, per il resto son tutti lì con Cristiano Ronaldo capoclasse con i suoi tredici gol tredici in otto partite, a un sospiro dal record della coppia Altafini-Messi.



Mister 100 milioni Gareth Bale gli ha fatto ombra solo quando Florentino Perez ha firmato il bonifico per il Tottenham e per una volta anche il metro e settanta scarso di Leo Messi non ha oscurato i doppi passi di Cr7. Il dieci blaugrana comunque lo vorrebbero evitare tutti a cominciare da Pep Guardiola preoccupato anche dall'impatto tra il mediatico e lo piscologico di un suo ritorno al Camp Nou.



Non sarebbe un problema per Arien Robben, la stella polare del Bayern Monaco e nemmeno per Zlatan Ibrahimovic, ex ormai dimenticato e già tornato sul luogo del delitto, il primo e unico posto al mondo in cui non riuscì a autoincoronarsi. Al Paris Saint Germain invece comanda lui e anche in Europa, finalmente, sta alzando la voce: dieci reti, più del doppio del matador Cavani.



Sembrano quasi mezze figure Samuel Eto'o, Robert Lewandowski, Wayne Rooney e l'ultimissimo iscritto al club dei fuoriclasse, Diego Costa, le voci più interessanti di Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester United e Atletico Madrid, sembrano quasi mezze figure.

Ecco le 23 Coppe dei Campioni sbarcate nei quarti di finale:

9 del Real Madrid

5 del Bayern

4 del Barcellona

3 del Manchester Utd

1 del Borussia Dortmund

1 del Chelsea