Un record per Cellino: contestato a Londra e a Cagliari

17:24 - Un fine settimana da ricordare, o da dimenticare, per Massimo Cellino. Sabato a Londra, in occasione di Leeds-Queens Park Rangers, i tifosi del Leeds hanno contestato palesemente Cellino che da tre mesi sta trattando l'acquisto del club, e la trattativa è ormai a un passo dalla conclusione. La dimostrazione di così scarso affetto coi tifosi vestiti da "mafiosi", in aperto conflitto col possibile neopresidente. La trattativa va avanti lo stesso?

Non solo. La domenica per Cellino è stato il Sant'Elia e il 3-0 del Cagliari all'Udinese, dopo l'1 1 di San Siro contro l'Inter. Ci sono margini di felicità da parte dei tifosi, che invece hanno contestato Cellino ("vogliamo un presidente"): la cessione del club è un discorso aperto, cordate arabe e cordate americane mai chiarite si sarebbero affacciate sulla scena. Tant'è.

Doppia contestazione sull'asse italo-inglese. Cellinoi non demorde. Il tecnico Lopez a fine gara ha detto: "Cellino è il nostro presidente, io lo sento tutti i giorni e anche quando non è a Cagliari si fa sentire la sua presenza".

Ricordiamo, per chiudere, che Lopez due settimane fa era stato esonerato da Cellino. Poi la retromarcia e a pagare con l'esonero è stato il vice di Lopez.