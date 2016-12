22:55 - Con il morso a Chiellini, Luis Suarez sembra aver fatto scuola. Dopo l'episodio De Luca-Comi in Bari-Avellino di Coppa Italia, ecco un altro caso in Bunsesliga. Episodio da cartellino rosso in Bayer Leverkusen-Hertha Berlino: l'attaccante ospite Schieber è stato immortalato dalle telecamere mentre mordeva la mano di Spahic dopo un contatto di gioco.