Ultras violenti, Blatter: "Espellere i club che li proteggono"

15:01 - E' tempo della linea dura per fermare il vandalismo e il razzismo dei tifosi nel mondo del calcio. Ad auspicare una tolleranza zero nei confronti degli hooligans da parte delle rispettive federazioni calcistiche è il numero 1 della Fifa, Joseph Blatter, dopo gli ennesimi atti del weekend e ricordando Roma: "Bisogna fermare i teppisti adesso ed espellere i club che proteggono questi hooligans, perché le sanzioni esistono e devono essere applicate.

Blatter, che su Twitter esprime tutto il suo rammarico per i recenti episodi di violenza e razzismo tra Italia e Russia, ha poi parlato anche sull'ultimo numero di Fifa Weekly, attaccando duramente i teppisti nel calcio: "Nelle ultime settimane si sono lasciati dietro una scia di danni prima e dopo le partite - ha sottolineando parlando anche dei fatti prima di Napoli-Fiorentina -. Mi ricordano un brutto film che ogni settimana riesce ad ottenere una messa in onda. Dobbiamo interrompere questo ciclo senza fine".Come? Con la linea dura e tolleranza zero da parte delle autorità, ma prima ancora delle federazioni: "Sono fastidiosamente esitanti nel prendere le distanze da questi individui, rendendosi suscettibili di ricatto. Qualsiasi club pensi di dover proteggere gli hooligans deve essere severamente punito: dalla penalizzazione fino all'esclusione".