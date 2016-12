Ultras del Corinthians tentano di aggredire Pato

18:23 - L'anno dei Mondiali non si è aperto bene per Pato. Dopo le prestazioni decisamente sotto tono e le contestazioni dei tifosi, ieri per l'attaccante del Corinthians è arrivato pure un tentativo di aggressione. Un centinaio di ultras del Timao ha infatti invaso il centro sportivo dove si allena la squadra paulista dando la caccia all'ex milanista e ad altri suoi compagni di squadra. Solo grazie all'intervento degli agenti di sicurezza i calciatori si sono potuti mettere in salvo.

I tifosi, tra questi anche alcuni pregiudicati già individuati dalle forze di polizia, sono riusciti a scavalcare i muri di recinzione del centro sportivo e arrivare fino all'hotel dove risiedono i giocatori. Qui hanno minacciato l'addetto alla reception e malmenato altri inservienti. Il consulente medico del Corinthians, Joaquim Grava, è stato sorpreso dalla confusione, cadendo a terra svenuto, mentre tre addetti del club sono stati derubati dei propri cellulari. La società ha poi condannato l'invasione con un duro comunicato attraverso il proprio sito.



Oggi, nonostante il parere espresso da Pato e compagni, il Timao affronterà il Ponte Preta nel Campionato Paulista: vista la situazione molto delicata, è previsto un grosso dispiego di agenti di polizia. La contestazione, infatti, è tutt'altro che rientrata.