Ufficiale: Roma-Parma il 2 o 9 aprile. Alle 18,30

10:03 - E' ufficiale: Roma-Parma si recupera mercoledì 2 o 9 aprile, fischio d'inizio alle 18,30 in entrambi i casi. Si parte dallo 0-0 e dall'8' del primo tempo, il momento in cui l'arbitro De Marco ha sospeso la partita per la pioggia: il tempo previsto per il recupero è quindi di 82 minuti. La scelta di una delle due date dipende dal cammino della Lazio in Europa League. Nel comunicato, la Lega specifica quali saranno le condizioni.

La scelta della data, appunto, dipende da quello che farà la Lazio in Europa League. Nel comunicato, la Lega specifica quali saranno le condizioni.

Roma-Parma il 2 aprile alle 18,30 se la Lazio non si qualificherà ai quarti di finale di Europa League, oppure se si qualificherà giocando la gara di andata (giovedì 3 aprile) in trasferta.

Roma-Parma il 9 aprile alle 18,30 se la Lazio si qualificherà ai quarti di finale di Europa League giocando la gara di andata del 3 aprile all'Olimpico, e dunque il ritorno il 10 aprile in trasferta.

L'arbitro De Marco ha sospeso la gara dopo 8 minuti e 20 secondi. Per convenzione, è fissato a 8 minuti il tempo di svolgimento della partita di domenica, sospesa per la pioggia. Quindi il tempo previsto per il recupero è di 82 minuti.