Uefa, ok allo spray per le punizioni: esordio in Supercoppa

17:44 - Ora è ufficiale: la bomboletta spray utilizzata al Mondiale per fissare la distanza della barriera nelle punizioni farà il suo esordio in Europa nella Supercoppa tra Real Madrid e Siviglia. La Uefa ha infatti dato il via libera all'uso del prodotto nelle proprie competizioni e il primo arbitro a farne uso sarà l'inglese Clattenburg nella sfida del 12 agosto. "Non c'è dubbio che aiuterà gli arbitri" ha dichiarato il presidente Platini.

Dopo la Supercoppa, lo spray verrà anche utilizzato in Champions League dagli spareggi in avanti e in Europa League a partire dalla fase a gironi. Lo spray verrà usato anche nelle qualificazioni per Euro 2016, che cominceranno a settembre.