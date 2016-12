Uefa: dal 2018/19 si giocherà la Nations League per sostituire le amichevoli

12:04 - Continuano le rivoluzioni della Uefa capeggiata da Michel Platini. Non è ancora ufficiale ma potrebbe diventarlo molto presto: l'organismo che comanda il calcio europeo avrebbe deciso di introdurre la Nations League, un nuovo torneo per squadre nazionali che sostituirebbe le amichevoli, senza però sovrapporsi né con i Mondiali né tanto meno con gli Europei. La nuova competizione potrebbe partire dal biennio 2018/19 e c'è già l'ok dei 54 membri dell'Uefa.

Il programma sarebbe quello di iniziare con una fase eliminatoria aperta a tutti per poi dividere in 4 gruppi le migliori 16. Infine si giocherebbero le final four (modello basket) in campo neutro nei mesi estivi degli anni dispari, così da non accavallarsi con Europei e Mondiali. Sarebbero già state delineate le 8 teste di serie: Germania, Spagna, Italia, Francia, Inghilterra, Olanda e Portogallo.

Infine le squadre vincenti dei gruppi di qualificazione potrebbero ricevere una "wild card" per la partecipazione a Euro 2020, in modo da stimolare la partecipazione "attiva" ad un torneo che a molti, sembra creato ad hoc per aumentare gli introiti derivanti dagli sponsor e dai vari diritti televisivi.